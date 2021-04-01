Политика: «Северный поток-2» от НАТО защищают суда-спасатели

В зоне строительства «Северного потока-2» активизировались военные и гражданские корабли стран НАТО, противолодочная авиация. Дело дошло уже до реальных столкновений с российскими кораблями – отгонять непрошенных гостей от трубоукладчиков приходится мирным судам-спасателям. Стоит ли РФ привлечь Балтийский флот для охраны этой акватории или как раз этого и ждут на Западе для очередной провокации?

В четверг компания Nord Stream 2 AG – оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» сообщила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубы по дну Балтики. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода, цитировал ТАСС заявление, которое сделал директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин. Он отметил – при реализации проектов, подобных «СП-2» вокруг места работ устанавливается полуторамильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве.

Минин перечислил этих незваных визитеров. В минувшее воскресенье в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуна» на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. На следующий день вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823, сообщил Минин. Добавим, что судя по открытым источникам, это десантный корабль – минный заградитель «Краков», один из кораблей класса «Люблин», приписанный к базе в Свиноуйсьце.

В этой ситуации российское судно обеспечения «Спасатель Карев» было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая польский военный корабль, указал представитель Nord Stream.

Что касается неопознанной подлодки, то, как заметил в комментарии НСН военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков, скорее всего, она принадлежит не США (у них нет неатомных ПЛ), а одному из прибрежных государств. Действительно, сравнительно недалеко от места работ «Фортуны» находятся пункты базирования подводных лодок Польши – на военно-морских базах в Гдыне и том же Свиноуйсьце.

Во второй половине марта увеличилось количество пролетов над трубоукладочными судами на небольшой высоте иностранных самолетов, сказал Минин. «Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi», – указал Минин.

По словам представителя Nord Stream, беспокойство причиняют не только военные корабли и самолеты Польши. К примеру, в конце февраля при трубоукладке в акватории южнее датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106. Неоднократные попытки установить радиосвязь с сейнером успехом не увенчались.

В этой ситуации судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено опять выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело навал на «Владислав Стрижев», рассказал Минин «Интерфаксу» в четверг. После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии, указал представитель Nord Stream.

«Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях с использованием как рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», – резюмировал Минин.

Назойливое появление натовских – а конкретнее, польских кораблей и самолетов, а также странные маневры гражданских судов, участились на самом последнем этапе работ по сооружению «Северного потока-2».

В компании-операторе Nord Stream 2 AG сообщили об укладке более 2300 километров протяженности труб. Осталось уложить около 121 км или 5% от общей протяженности газопровода. В четверг немецкая сторона сообщила – в эксплуатацию введена вторая нитка сухопутного трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2». К настоящему моменту Eugal достиг полной мощности, сообщила компания-оператор Gascade.

Позиция Польши, которая как и Украина, боится после запуска «СП-2» утерять выгодный статус государства-транзитера российского газа, общеизвестна – проект необходимо остановить любой ценой. К слову, совсем недавно, в конце прошлой недели Варшава ввела санкции в отношении судов, причастных к строительству «Северного потока – 2», которые принадлежат немецкому судовладельцу, но зарегистрированы в Морской палате Гданьска.

Поляки явно продолжают рассчитывать на старших партнеров по НАТО. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток – 2». Новые санкции со стороны администрации Джо Байдена могут затронуть и оператора строительства трубопровода – Nord Stream AG.

«Со стороны западных стран стоило ожидать повышенного интереса и возможных провокаций по поводу этого проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению,

«иностранные суда намеренно крутятся вокруг «Фортуны», вынуждая Кремль отреагировать и направить в район российские военные корабли.

Тогда можно будет обвинить Москву в том, что она с помощью «СП-2» пытается захватить контроль на Балтийским морем».

Юшков напомнил о том, что ранее в американских и европейских политических кругах существовала версия о том, чтобы этот проект якобы не экономический, а политический, и РФ планирует поставить свои военные суда вдоль трубопровода, а затем захватить Балтийское море. Сейчас страны Запада пытаются спровоцировать Россию, чтобы подтвердить эту версию, считает собеседник.

Кроме того, по словам Юшкова, «иностранные суда наблюдают за тем, как ведется работа по данному проекту, какие суда в нем участвуют, они все фиксируют, чтобы позже внести их всех в санкционный список», как это было с теми же судами, приписанными к Гданьску.

При этом, как отметил председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев, не следует преувеличивать уровень военного присутствия ВМС стран НАТО в данной части Балтийского моря. Авианосцы и соединения подлодок здесь не появляются, обычно действуют фрегаты и корабли подобных классов, указал собеседник.

Капитан первого ранга полагает, что в качестве ответной меры РФ могла бы направить в нейтральные воды Балтики корабли Балтийского флота. «Достаточно морских тральщиков – так же как и в случае с охраной наших рыбаков от пиратов у побережья Западной Африки, – заметил Ненашев. – Так же и здесь: можно направить туда малые противолодочные корабли. В случае необходимости можно задействовать для патрулирования и морскую авиацию». По мнению собеседника, присутствия этих кораблей будет достаточно для того, чтобы уравновесить обстановку, и спокойно завершить проект Nord Stream. «Слова, заявления, возмущение, даже справедливое, в данном случае, не помогут», – подчеркнул Ненашев.

«Само по себе появление кораблей Балтфлота будет означать, что навалы и другие хулиганские действия повторяться не будут. Если будет перспектива ответных действий – например, тарана, то провокаторы поостерегутся от подобных действий», – в свою очередь указал Сивков.

Что касается появившейся в той же акватории подлодки, то по мнению эксперта, ущерб она принести не может. Вместе с тем, Сивков предположил, что речь идет о специальном аппарате для работы с подводными объектами типа кабельных трасс.

Как в свою очередь отметил военный эксперт Александр Гольц, спекуляции на тему возможного двойного использования «Северного потока-2» – например, установки российской аппаратуры слежения за перемещением кораблей НАТО – лишены оснований. «Если использовать с этой целью трубу Nord Stream, то, с точки зрения Запада, этот проект будет скомпрометирован еще больше, – указал Гольц. – Балтийское море напичкано всякими приборами слежения».

Добавим, что Национальный центр управления обороной России, основываясь на данных средств слежения Балтфлота, регулярно оповещает о перемещениях кораблей США и их союзников по НАТО. К примеру, в сентябре прошлого года ТАСС сообщил о том, как непрерывно «вели» эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) противоракетной обороны США Ross.

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