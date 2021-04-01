Да вас просто надули!

Президент РФ и губернатор Петербурга не могут справиться с частными управляющими компаниями северной столицы.

Конфликт между обитателями дома и управляющей компанией начался тривиально. В декабре 2017 года жильцы дома 124 по Варшавской улице провели собрание и решили отказаться от услуг УК «Профсервис». Они не предполагали, что это рядовое событие повлечет за собой уголовное преследование, многочасовые заседания в судах, обыски и изъятия техники, обвинение в педофилии, слежку и вовлечение в конфликт первых лиц государства.

Бег по кругу

— Наш дом расположен недалеко от гостиницы «Пулковская», — рассказывает Юрий Иванов. — Рядом стоят четыре семиэтажки. Три из них обслуживает небольшая УК, нас — «Профсервис», контора, на балансе которой не один десяток домов.

По словам Иванова, у соседей в подъездах всегда чисто, общедомовые трубы меняются, снег убирается, чинятся крыши. В своих жалобах жильцы указывают, что в доме № 124 крыша течет, об уборке подъездов давно забыли, подвал затоплен, жильцы периодически находят там трупы бродячих кошек и собак, трубы в ужасном состоянии.

Компания, которая обслуживала соседей, готова взять себе еще один дом. Сами жильцы настолько устали от бесхозности, что на собрание пришли почти все квартиросъемщики — больше положенных по закону 51%.

Проголосовали за переход в другую УК, составили протокол, направили в жилищную инспекцию и успокоились.

8 января 2018 года в инспекции им заявили, что «Профсервис» представил протокол, где жильцы единогласно выбрали продление отношений именно с ними. Народ возмутился, чиновники развели руками: есть протокол, а значит, вы остаетесь у «Профсервиса». Жильцы обратились в суд, который через несколько недель признал протокол «Профсервиса» поддельным. Радостные жильцы прибежали с решением суда в инспекцию, но им предъявили… новый протокол от «Профсервиса».

— Получался бег по кругу, — говорит Иванов. — Суд признает, что протокол поддельный, и отменяет его решение, но тут же появляется новый протокол, который опять нужно оспаривать в суде.

Самый молодой миллиардер

Возможно, в УК думали, что жильцам надоест волокита и они угомонятся. Но Иванов и еще несколько активных жильцов весь 2018 год упорно ходили по судам и писали жалобы в инстанции.

— Нам все отвечали, что мы вправе выбирать УК, но никто не хотел ссориться с «Профсервисом», — рассказывает Иванов.

Согласно данным СПАРК, УК «Профсервис» появилась в 2013 году. В 2017-м ее купил Грант Агасьян. Сейчас «Профсервис» признана банкротом, в арбитражном суде рассматривается 19 исков к компании на общую сумму около 100 млн рублей.

Грант Агасьян. Фото из соцсетей

Грант Агасьян занимается сферой ЖКХ с 2012 года. В 25 лет он учредил публичное акционерное общество «Городские инновационные технологии» (ПАО «ГИТ»), моментально получившее в управление около пяти млн квадратных метров жилья в Петербурге. В 2014 г. «ГИТ» стал управлять более чем 20% жилья в Крыму. В 2015 г. акции «ГИТ» стали продаваться на бирже. На тот момент фирму оценивали в 1,2 млрд рублей, объем жилья в управлении «ГИТ» продолжал расти. В 2016 г. Агасьян стал самым молодым петербургским миллиардером с состоянием в 1,8 млрд рублей. К 2017 году только в Петербурге его компании управляли более чем 10 миллионами квадратных метров жилого фонда.

— Изучая прессу и читая комментарии, мы поняли, что «Профсервисом» недовольны не только мы, но и жильцы других домов, которыми управляет фирма, — рассказал Иванов. — В начале 2019 года мы создали группу «ВКонтакте» — «АнтиГИТовская коалиция», и уже 18 февраля в нее вступили жители 30 домов Московского района. К нам стали присоединяться пострадавшие от дочерних компаний «ГИТ»: УК «Доверие» и «Невская 40» из Невского района, «Универсальный страж» из Калининского, УК «Евротракт» из Красносельского. А сейчас Севастополь постучался — там тоже недовольны «гитским» сервисом.

Где у нас губернатор?

На своей странице активисты стали выкладывать статьи из СМИ, видеоролики, документы судов… В апреле 2019 года Юрий Иванов прочел на сайте администрации Московского района, что перед жителями в рамках избирательной кампании выступит Александр Беглов. Иванов пришел на встречу.

— Александр Дмитриевич сказал, что это объемный вопрос, — вспоминает Иванов. — Он выслушал подробности, сказал, что такое, к сожалению, бывает, и пообещал разобраться. Через месяц, в мае 2019-го, мы провели митинг у администрации Московского района, освещавшийся в прессе. Но ничего не изменилось.

В ноябре 2019-го на открытие памятника Даниилу Гранину в Петербург приехал Владимир Путин.

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Активистам, занявшим место у памятника с раннего утра, удалось пробиться к президенту и изложить свою проблему. Речь шла о «дочке» «ГИТ» — УК «Доверие», действующей в Невском районе. Путин воскликнул: — Да вас надули просто! Где у нас губернатор? Александр Дмитриевич, разберитесь тут…

Ролик был показан по телевидению, широко разошелся по соцсетям. В Смольном создали комиссию, на заседание пригласили представителей «ГИТ» и жильцов. По итогам встречи прошли проверки, и в итоге арбитражный суд признал банкротами «Профсервис», «Невская 40», УК «Доверие, УК «Евротракт» и «Универсальный страж». Но вместо этих фирм моментально появились другие. Зарегистрированные по прежним адресам, с прежним руководством и с тем же набором услуг. Но чисто внешне все исполнено: нерадивые фирмы наказаны, на новые еще никто не жаловался.

После встречи с президентом Юрию Иванову удалось еще раз встретиться с Бегловым. Он пробился к нему на Антинаркотическом форуме и рассказал о бездействии правоохранительных органов и странном поведении «комиссии». Никакой реакции со стороны городских властей не последовало.

Разные подходы и разное отношение

— Сотрудники полиции отказывают нам в возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников «ГИТ», — говорит Иванов. — Например, отдел дознания УМВД по Московскому району несколько лет расследует дело по 327-й статье УК РФ (Подделка документов). Речь о протоколе, признанном судом поддельным. Они, мол, не могут установить лиц, причастных к преступлению. Прокуратура отменяет их отказы, а они снова закрывают дела по другим основаниям.

Иванов утверждает, что начал получать угрозы. По его словам, 16 марта 2020 года двое мужчин подошли к активисту на улице, несколько раз ударили и потребовали убрать со страницы публикацию фактов из жизни Минко. Свидетелями нападения были несколько жильцов дома, которые и выступили свидетелями в полиции. По факту нападения сперва возбудили дело по 115-й статье УК (нанесение легкого вреда здоровью). Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к ответственности по статье 6.1.1 КоАП (побои).

В тамбуре у квартиры Ивановых кто-то установил мини-камеру, несколько раз Юрий замечал, что следят за ним и членами его семьи. В прошлом году в начале лета к нему пришел человек (фото встречи и аудиозапись есть в редакции) и сказал, что, если Юрий не перестанет вести активную деятельность, ситуация закончится плачевно. После чего «гонец» показал ему на экране своего телефона ролик.

— В конце июля 2020 года запись появилась в Сети: меня обвинили в педофилии, — говорит Иванов. — То что ролик смонтирован, мне подтвердили в отделе «К» (компьютерная безопасность) ГУ МВД. Они говорили, что вмиг установят «злодея» по IP-адресу и прочим меткам. Я передал им фото человека, который показывал мне этот ролик и запись разговора с ним. Но до сих пор никого не вычислили.

В свою очередь, Грант Агасьян обвинил Иванова в клевете. В заявлении бизнесмен написал, что на страницах соцсети неустановленные лица огульно обвиняют его в тяжких преступлениях. В частности, что он якобы дает взятки и подделывает документы. 19 марта 2021 г. Невский районный суд по совокупности доказательств, собранных полицией, выдал санкцию на проведение обыска в квартире Юрия Иванова.

— Пришли в семь утра, предъявили постановление, — рассказывает Иванов. — Изъяли компьютер, мобильный телефон. Якобы как орудия преступления. На нашей странице все правда — «ГИТ» ни разу не пытался ее закрыть через суд! Мы не нарушали закон, а лишь сообщали о том, чему были свидетелями, что решил суд или властные органы. Ну и о чем писали или показывали СМИ.

— В Севастополе тоже попытались обвинить в клевете нашу активистку, — продолжает Иванов. — Но губернатор Севастополя отреагировал моментально. В Госжилнадзоре провели проверки, а у нас тянут резину, несмотря на прямое указание президента.

«Новая» попыталась связаться с представителями ПАО «ГИТ» по телефонам, указанным на сайте компании и в системе «СПАРК». Ни по одному из номеров никто не отвечал. Молчали и сотовые телефоны членов совета директоров ПАО. Запрос на электронную почту ПАО, указанную на их сайте, вернулся: приведенный адрес оказался некорректен.

Максим Леонов

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