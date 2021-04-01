 

Мнение: О повышение готовности войск США в Европе

01.04.2021, 22:48, Разное
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О повышение готовности войск США в Европе.

Спешу внести ясность, пока отдельные СМИ не развязали ядерную войну.
Сообщение The New York Times о повышении готовности американских войск в Европе до наивысшего уровня на фоне обострения на Донбассе не то, чем показалось некоторым журналистам.
Ключевая фраза в статье издания – "watch level". Это значит, речь идет про уровни готовности WATCHCON, которые не являются степенями боеготовности в привычном для обывателя понимании и подразумевают усиление только разведывательной деятельности.

Если бы была введена высшая степень именно боеготовности ВС США, то, проще говоря, это бы означало, что солдаты уже сидят на танках и готовы выдвигаться вот прям сейчас. Естественно, ничего подобного на фоне Донбасса у американцев в Европе не происходит.
Более того, высшая степень боеготовности вводится в ВС США, только когда Вашингтон находится на грани неминуемого крупномасштабного конфликта с применением ядерного оружия. Она объявлялась лишь однажды – во время учений НАТО 1983 года Able Archer. А почти всю холодную войну американцы провели в степени боеготовности всего лишь на одну выше, чем при мирном времени.

Описанное выше называется в ВС США степенями DEFCON. Есть еще у американцев и REDCON. Речь могла бы идти и про их высшую степень, но это тоже бы означало готовность экипажей "Абрамсов" прямо сейчас ознакомиться с пейзажами юго-востока Украины, что, повторюсь, в корне не верно.
В этих вопросах нужно быть максимально аккуратным, ибо неверное их толкование может радикально исказить суть происходящего.

https://t.me/brussinf – цинк

PS. В Кремле сегодня заявили, по поводу появившихся видео о переброске российских войск в Крым, что РФ перемещает войска на своей территории, никому не угрожает и беспокоится не о чем.

Источник: Colonel Cassad



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