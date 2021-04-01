КГГА обнародовала список ограничений на период локдауна

Киевская городская государственная администрация 1 апреля опубликовала перечень ограничений, которые вводятся на период локдауна.

Образовательный процесс в школах, вузах и училищах будет проходить дистанционно. Детские сады и учреждения внешкольного образования в период карантина не будут работать.

Социальные услуги в социально-реабилитационных центрах временно не будут предоставляться.

Общественный транспорт в столице будет работать по специальным пропускам, их выдадут сотрудникам оперативных служб и объектов критической инфраструктуры.

КГГА рекомендовала руководству магазинов ввести часы приоритетного обслуживания пожилых людей с 10.00 до 12.00.

Государственным и коммунальным больницам запретили госпитализацию пациентов, кроме экстренной помощи беременным, новорожденным и пациентам с онкологическими заболеваниями.

31 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 5 апреля в Киеве начнут действовать более жесткие карантинные ограничения. В столице закроют все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общепита будут работать только навынос и в режиме доставки, продуктовые ярмарки закроются с 1 апреля. Ограничения продлятся минимум до 16 апреля.

В КГГА не исключают, что локдаун в Киеве могут продлить после 16 апреля.

За последние сутки в столице коронавирус подтвердили у 1150 человек, 44 пациента умерли, 612 выздоровели. В Киеве занято 79,6% койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19.

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