Глава Пентагона заверил Тарана, что США не оставят Украину в случае эскалации агрессии РФ – Минобороны

1 апреля министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с главой Минобороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Разговор, как отметили в ведомстве, состоялся по инициативе американской стороны.

Таран рассказал Остину о военно-политических аспектах ситуации на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в оккупированном Крыму и вокруг государственной границы Украины. Отдельно министр вспомнил о событиях 26 марта, когда на Донбассе погибло четверо украинских военнослужащих.

Кроме того, Таран сказал о “системной эскалации ситуации с безопасностью в районе операции Объединенных сил и нежелании РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня”.

“Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины”, – говорится в сообщении.

Таран заявил, что стратегический диалог на уровне руководителей Минобороны Украины и Пентагона “не просто поддерживается, а динамично развивается”.

“Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины. Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины”, – заявил он.

Как сообщила пресс-служба, Таран и Остин также обсудили “конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны”.

Пресс-служба Пентагона сообщила, что Остин обсудил с Тараном ситуацию с региональной безопасностью.

“Секретарь Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Он осудил недавнюю эскалацию агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины и выразил соболезнования министру Тарану в связи с гибелью четырех украинских солдат 26 марта. Остин подтвердил приверженность США укреплению потенциала украинских войск для более эффективной защиты от российской агрессии”, – говорится в сообщении.

В Пентагоне отметили, что с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 2 млрд.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В последнее время ситуация на Донбассе обострилась. В частности, 26 марта 2021 года в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям. Погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения. В день обстрела штаб ООС сообщал, что оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму.

Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создают угрозу военной безопасности государства”, – сказал он.

Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”.

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации нового президента США Джо Байдена.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, и это никак не угрожает им.

31 марта российская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе проигнорировала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о прекращении огня с 1 апреля.

Сегодня, 1 апреля, украинская разведка сообщила, что РФ готова к эскалации ситуации на Донбассе, не исключается также попытка продвижения оккупантов вглубь Украины.

Министр иностраннызх дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что нынешняя эскалация со стороны РФ является системной и самой масштабной за последние годы. Он отметил, что Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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