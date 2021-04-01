Подача деклараций завершена, НАПК начало проверку

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) получило почти 800 тыс. электронных деклараций за 2020 год и уже начало проверку. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Декларации подали 720 509 действующих чиновников и 71 363 бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.

Об имущественном состоянии и доходах за 2020 год сообщили 303 897 госслужащих, 120 806 представителей местного самоуправления, 98 088 должностных лиц юрлица публичного права, 47 235 чиновников, которые занимают ответственные должности, а также 28 773 чиновника с высоким коррупционным риском.

Фото: nazk.gov.ua

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что уже начата проверка 251 декларации.

“Прежде всего проверяем чиновников, среди которых министры, заместители министров, судьи КСУ и Верховного суда, депутаты Верховной Рады. В случае, если НАПК закончило проверку декларации чиновника за 2019 год, в этом году его декларацию в порядке очереди проверять не будут. Также в списке те лица, проверку деклараций которых инициируют журналисты”, – рассказал он.

Первые результаты проверок он пообещал опубликовать менее чем через три месяца.

31 марта было последним днем подачи электронных деклараций политиков и чиновников за 2020 год (еще неделю они смогут вносить правки в документ).

Семья президента Украины Владимира Зеленского задекларировала 22,7 млн грн доходов. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заработал за год 547 тыс. грн, а наличными хранит 28,5 млн грн и $75 тыс. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал более 540 тыс. грн зарплаты на посту главы правительства, единственным источником дохода его жены указана пенсия по инвалидности.

Семья главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, как выяснили журналисты, стала за год вдвое богаче, причем сбережения хранит в российских рублях в белорусском банке.

Экс-президент Петр Порошенко потратил более 30 млн грн на юристов, лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко получила более 148 млн грн компенсации за преследования во времена режима Виктора Януковича, и.о. министра энергетики Юрий Витренко задекларировал почти 12 млн грн процентов от банковских вкладов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заработал более 1 млн грн, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель погасила кредит за квартиру и взяла новый на авто, а глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заработал больше, чем президент, премьер и генпрокурор.

Кроме того, политики и судьи задекларировали собственный храм, чипированного льва, “котика-муркотика и собаку-тапки-погрызяку”, а министр внутренних дел Арсен Аваков не забыл упомянуть коллекцию вин.

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