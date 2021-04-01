Пранкеры переименовали киевский вокзал в спортзал

1 апреля киевские пранкеры Антон Шкуратов и Антон Мурафа переименовали Центральный вокзал Киева в спортзал. Видео акции опубликовано в YouTube-канале MURAFA.

Буквы ок в слове “вокзал” завесили тканью, на которой написано “спорт”.

“Как по-другому заставитm людей заниматься спортом? Нужно сделать спорт там, где самое большое количество людей”, – сказал Шкуратов.

По словам автороd ролика, территорию вокзала выбрали неслучайно.

“Именно здесь продается львиная доля сигарет и алкоголя в столице. Поэтому Антон Муратов на личном примере показал участникам акции, насколько спорт важен для жизни”, – отметил Мурафа.

Пранкеры устроили мини-матч по футболу перед зданием вокзала. В конце акции они заявили, что в следующем году хотят переименовать Южный вокзал в северный спортзал.

“Будем развивать зминие виды спорта: хоккей, бобслей”, – заявил Муратов.

ВИДЕОВидео: MURAFA / YouTube

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