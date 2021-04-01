Ноги не держат? Байден снова споткнулся на трапе самолета

Президент США Джо Байден дал новый повод для беспокойства о своём здоровье. Американский лидер опять споткнулся на трапе самолёта.

Инцидент попал под объективы видеокамер. На кадрах ролика было заметно, как Байден поднимается по трапу, держа в одной руке сумку, а в другой – зонт. В какой-то момент он споткнулся об одну из ступеней, которая, возможно, была мокрой из-за дождя. Однако политик смог удержать равновесие и продолжил подниматься, сообщает телеканал “360”.

Стоит отметить, что в марте с президентом произошёл аналогичный случай: он несколько раз споткнулся на ступеньках, поднимаясь по трапу самолёта. Кроме того, он неоднократно забывал имена политиков и путался в фактах, что заставило подозревать у него проблемы со здоровьем.