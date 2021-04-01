Потерять Лёху – Личное мнение

30-летняя вайнерша — одно это уже смешно — Настя Ивлеева призналась, что её главный страх — потерять мужа.

«У меня есть два страха. Первый — потерять Леху».



Фото: Соцсети

Лёха — это довольно инфантильный исполнитель слезливых песен. Ну, типа таких: ты меня бросила, я тебя тоже брошу, потому что заколебала. Выступает под псевдонимом Элджей, дружит с Моргенштерном из Альфа-банка.

Насте 30. Алексею всего 26. Тётка совершенно права, что боится потерять мужа.

Нет, дело не в разнице лет. И даже не в том, что мужчины творческих профессий умирают рано. Проблема вот тут:

«Что меня бесит в Лехе? Есть какие-то моменты, когда я говорю: «Леш, будет классно, если мы станем прислушиваться друг к другу и делать так, чтобы нам было комфортно». И все это на фоне братанской любви и дружбы».

Да-да, клюнула в мозг мужу, но тут же добавила — мы не такие, мы братаны. И под соусом «мы такие друганы», 30-летняя тётка учит жизни инфантильного 26-летнего парня.

Курочка в темечко клювиком — такое работает пока муж не повзрослеет. Потом он задаст вопрос: а чего меня эта пергидрольная тётка постоянно чему-то учит? У него случится подростковый протест и, как следствие, главный страх Насти сбудется.

Появятся лёгкие девочки, разделяющие интересы мальчика. А ей будет за 30, и она надоест даже подросткам, которые смотрят сейчас, как тётка кривляется, не говоря уж про мужа.

А жена сама всё для этого сделала. Уже сделала.

Можно вывести девушку из глубинки. Менталитет — не изменишь. Как на селе боятся потерять любого мужа и теряют его, потому что задалбывают, так и тут — продвинутая с виду ютуберка создала традиционный формат отношений, конец которых всем очевиден.

Сколько времени вы даёте им о конца?

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