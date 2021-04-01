Подозреваемый в убийстве жены врач из Петербурга год назад признал ее через суд умершей

Более года назад Петроградский районный удовлетворил иск главного врача-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова о признании его жены умершей. Сейчас врач обвиняется в ее убийстве и расчленении в 2010 году.

«Заявитель – Земченков Александр Юрьевич … Категория дела … об объявлении гражданина умершим … Результат рассмотрения … иск удовлетворен», – цитирует материалы дела РИА «Новости».

В карточке дела указано, что Земченков подал этот иск в сентябре 2019 года, решение по нему было вынесено 23 января 2020 года. В соответствии с Гражданским кодексом, суд может признать гражданина умершим, «если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет».

Напомним, завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве супруги. Уголовное дело по факту пропажи матери троих детей, работающей врачом в одном из роддомов, возбудили в марте 2010 года.

В декабре 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину пришел отец женщины, он сообщил, что до сих пор не знает, что случилось с его дочерью, ее тело не было найдено.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2010 года обвиняемый в ходе ссоры в квартире убил супругу, расчленил ее тело, «части которого выбросил в мусорные контейнеры». Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая ушла из дома на работу и пропала без вести.