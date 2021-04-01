 

Полиция задержала около 100 участников беспорядков в Брюсселе

01.04.2021, 22:14, Новости дня
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В ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр сотрудники правоохранительных органов Бельгии задержали порядка 100 человек, несколько десятков человек получили ранения, зачистка парка продолжается, сообщил телеканал VRT.

Полиция в течение нескольких часов через громкоговорители призывала собравшихся в брюссельском парке Буа де ля Камбр покинуть территорию, однако ответом ей было скандирование оскорбительных речевок и лозунгов с призывами к свободе. Собравшиеся также забрасывали правоохранителей бутылками и банками. К 18.00 (19.00 мск) к парку прибыли несколько грузовиков с полицейским спецназом, водомет и отряд конной полиции, после чего полиция начала вытеснять собравшихся из парка. Молодежь оказала правоохранителям активное сопротивление, в разных частях парка начали вспыхивать потасовки, передает ТАСС.

Как сообщается, в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр ранения получили несколько десятков человек, включая сотрудников полиции. В результате правоохранители Бельгии задержали около 100 человек.

Напомним, после первоапрельской шутки о музыкальном фестивале в парке Буа де ля Камбр в период действия жесткого карантина в Брюсселе начались массовые беспорядки. Днем ранее суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, из-за «отсутствия законодательной базы».



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