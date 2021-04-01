Мнение: Крупнейшие империи в истории, строительство замка и энергоустойчивость России

1. К вопросу об утраченном. На заглавной карте изображено, как выглядела бы Россия, если она только расширялась бы и никогда не теряла территорий (отмечу, что карта неплохая, но всё же не полная: там не показаны, например, владения Петра III и Екатерины II в Германии):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-by-vygliadela-rossiia-esli-by-ona-nikogda-ne-teriala-territorii-60506ce9011181447bdd2dd0

Вот видео-версия списка крупнейших империй в истории. Россия занимает в нём сразу несколько мест, в том числе 7-е, 4-е и 3-е:

https://www.youtube.com/watch?v=DTfEWABsq60

За всю историю нас сумели обойти только Монгольская и Британская империи, которые, впрочем, существовали недолго.

Интересно было бы померяться империями не только в километрах, но и в километро-годах, перемножив среднюю площадь на время существования. Есть подозрение, что по этому показателю мы обгоняем Британию, но впереди находится Китай (впрочем, разрыв постепенно сокращается).

2. Во Франции с нуля построили средневековый замок по средневековым технологиям (вплоть до костюмов строителей). На стройку ушло 25 лет: сказалось отсутствие опыта и то, что постоянно работали менее сотни человек (остальные были добровольцами). Тем не менее, проект вышел на прибыль ещё до своего завершения – туристы с удовольствием приезжали посмотреть и поучаствовать в строительстве (всё-таки, это прекрасная возможность почувствовать себя в шкуре средневекового масона):

https://lenta.ru/articles/2021/03/28/guedelon/

Как думаете, возможно осуществить нечто подобное в России? За последние три десятилетия у нас было восстановлено немало разрушенных памятников архитектуры, в том числе с помощью добровольцев и пожертвований, однако конкретно замки и крепости таким методом не восстанавливались (тем более, не строились с нуля).

Французский проект начался с идеи восстановить реальный разрушенный замок 13 века, однако для этого пришлось бы разрушить более позднюю постройку Нового времени, отчего и возникла мысль возвести новую крепость неподалёку.

В России также много разрушенных кремлей и крепостей. Например, уничтоженный большевиками Серпуховской кремль, камень от которого хотели пустить на строительство Московского метро, но в итоге забраковали:

https://olegmakarenko.ru/1887498.html

3. Очередной сомнительный западный рейтинг, в котором, однако, Россия показала впечатляющие успехи за прошлый год:

https://genby.livejournal.com/914345.html

Россия существенно улучшила национальную энергетическую политику, благодаря чему по итогам 2020 г. поднялась до 29 места в Индексе Мировой энергетической Трилеммы. В предыдущем рейтинге Мировой энергетической Трилеммы 2018 года Россия занимала 59 место… <…>

Индекс Мировой энергетической Трилеммы (World Energy Trilemma Index) характеризует устойчивость энергетической отрасли. США в рейтинге 2020 года заняли 9 место. Но настоящее место устойчивости энергетической отрасли США, показали техасские заморозки.

World Energy Trilemma Index мне напомнил рейтинг безопасности стран с точки зрения их устойчивости к воздействию эпидемий (Global Health Security Index 2019 года). США тогда заняли 1 место в мире. В результате получили больше всех смертей в мире от Ковида.