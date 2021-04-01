Суд отправил Штепу под ночной домашний арест

Бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу Орджоникидзевский суд Харькова 1 апреля отправил под ночной домашний арест. Об этом Общественному сказал ее адвокат Александр Шадрин.

Штепа должна находиться под домашним арестом с 22.00 до 5.00 и носить электронный браслет. Мера пресечения избрана до 29 мая.

Следующее заседание по делу Штепы назначено на 8 апреля, на нем будут допрашивать свидетелей.

Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям “посягательство на территориальную целостность Украины” и “создание террористической группы или организации” за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространялась ни одна мера пресечения. 20 января 2021 года ее отправили под ночной домашний арест, эта мера пресечения истекла 19 марта.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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