 

Тимошенко задекларировала более 148 млн грн компенсации за преследования во времена Януковича

01.04.2021, 21:52, Новости дня
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Лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко в декларацию о доходах за 2020 год внесла наручные часы Vacheron Constantin и Corum супруга Александра, а также серьги Chanel с жемчугом и другие ювелирные изделия, не указав их стоимость. Декларацию Тимошенко подала 31 марта.

По основному месту работы Тимошенко заработала 462 тыс. грн. Она задекларировала 148 млн 345 тыс. грн, полученные в виде компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями в годы президентства Виктора Януковича.

Лидер “Батьківщини” хранит в “Ощадбанке” 780 тыс. грн, а 290 тыс. грн – наличными. Тимошенко задекларировала и сбережения мужа: у него 550 тыс. грн и $456 тыс. наличных.

Глава парламентской фракции “Батьківщини” указала в декларации автомобиль Тoyota LC 200 2018 года выпуска стоимостью около 2,5 млн грн, ГАЗ 14 1983 года выпуска и Audi A 8 2016 года выпуска стоимостью 1 млн 606 тыс. грн.

Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске (сейчас – Днепр). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое” дело Тимошенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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