 

Гендиректор ВОЗ призвал передать COVAX 10 млн доз вакцин от коронавируса

01.04.2021, 21:52, Новости дня
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В рамках глобальной инициативы COVAX 78 стран получили 35 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщила 1 апреля пресс-служба ВОЗ.

Он подчеркнул, что по-прежнему существует проблема “справедливости и доступности вакцин”.

“На прошлой неделе я обратился с настоятельной просьбой к странам, имеющим дозы вакцин, которые внесены в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, немедленно передать 10 млн доз COVAX”, – отметил Гебрейесус.

По его словам, этого хватило бы, чтобы 20 стран начали вакцинацию медработников и пожилых людей к 10 апреля.

К вечеру 1 апреля в мире сделали более 593 млн прививок от COVID-19 в 141 стране. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию. 

COVAX – глобальная инициатива, в рамках которой государства получают вакцину от коронавируса бесплатно. Она появилась на фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке препарата. Украина рассчитывает на поставку 16 млн доз вакцины в рамках этой программы.

Всего в рамках COVAX до конца года ВОЗ планирует доставить в разные страны 2 млрд доз вакцины, заявлял Гебрейесус. По его словам, соглашение, которое подписали с Pfizer и BioNTech, создает возможность для стран, готовых поделиться лишними дозами вакцины, передать их в дар COVAX для скорейшего распространения препарата.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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