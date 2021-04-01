Суд отправил под домашний арест организатора акции под Офисом президента Филимонова

Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест лидера движения “Гонор” Сергея Филимонова за действия во время акции 20 марта возле Офиса президента в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщает hromadske.

По данным следствия, во время акции Филимонов якобы бросил зажженный файер в сторону здания. Также следствие назвало его одним из организаторов собрания.

Филимонов… давал указания другим лицам, руководил их действиями, а также зажег пиротехническое средство, что последними было воспринято как сигнал для начала активных хулиганских действий”, – говорится в тексте подозрения. Также правоохранители считают, что Филимонов действовал в сговоре с другими фигурантами и знал о наличии у них оружия.

Прокуроры просили отправить Филимонова под круглосуточный домашний арест, подчеркивая риски его побега, сокрытия и давления на свидетелей.

По мнению адвокатов, эта мера пресечения выгодна власти, чтобы Филимонов не мог свободно выражать свои политические убеждения и гражданскую позицию. Они отметили, что у Филимонова есть государственные награды за бои под Иловайском и освобождение Мариуполя.

Найем отметил, что единственное обвинение в отношении Сергея в том, что он зажег файер. “Нанес ли он кому-то телесные повреждения? Хотел ли нанести? Этого не установило следствие. Единственное, что установлено – файер, который уже погас, он бросил на землю. Пострадал ли кто-нибудь из-за этого?”, – сказал он.

Сам Филимонов не отрицал, что присутствовал на акции и был одним из ее организаторов, но не согласен с теми статьями, которые ему инкриминируют.

“Предметы, заранее заготовленные для нанесения телесных повреждений? Какие телесные повреждения были нанесены? Кому они были нанесены? [Замглавы МВД] Антон Геращенко рассказывает, что никто не пострадал. Откуда эту статью берут?”, – спросил он.

Филимонов добавил, что когда люди выходили на массовые акции протеста из-за действий полиции и судов, президент молчал. “Только на офисе появляется надпись, что кто-то лох, кто-то не лох, сразу начинается коммуникация от Офиса президента”, – отметил он.

Лідер руху «Гонор» Сергій Філімонов про акцію протесту під ОП та підозру в хуліганстві pic.twitter.com/W23e6mpZWU

— hromadske (@HromadskeUA) April 1, 2021

Также в суде присутствовал нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин, он хотел взять на поруки Филимонова и отметил, что видел на акции, как Филимонов останавливал хулиганские действия. Защита просила допросить его в качестве свидетеля, но суд в этом отказал.

После оглашения решения относительно меры пресечения Филимонову, активисты, пришедшие его поддержать, зажгли под зданием Печерского суда файеры.

Під Печерським судом після завершення судового засідання щодо Сергія Філімонова запалили фаєри pic.twitter.com/somrxG08Yj

— hromadske (@HromadskeUA) April 1, 2021

Филимонов и его защита намерены обжаловать меру пресечения, сообщается в Telegram-канале организаторов акций в защиту Стерненко “Самозахист”.

20 марта возле Офиса президента в Киеве проходила акция в поддержку осужденного Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

Филимонов считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Филимонов рассказал, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. 22 марта клининговая компания начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолуп оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Подозрения в хулиганстве и уничтожении имущества на акции вручили Сергею Филимонову, Алексею Билковскому, Роману Ратушному, Евгению Строканю, Давиду Гаджимурадову, Владиславу Гранецкому-Стафийчуку и Артему Лисовцу. Административные протоколы выписали Олегу Кобезкому, Артуру Ефименко, Игорю Поташенкову, Вадиму Адамову.

Строканя, Стафийчука, Ратушного, Гаджимурадова и Лисовца суд отправил под круглосуточный домашний арест, меру пресечения Билковскому должны избрать 2 апреля.

30 марта Верховная Рада приняла постановление об осуждении погромов под Офисом президента во время акции протеста сторонников Стерненко.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

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