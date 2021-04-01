В Петербурге мать убила пятилетнего сына в попытке изгнать из него демонов

В Санкт-Петербурге мать убила собственного пятилетнего сына в ходе ритуала по изгнанию бесов. Его тело обнаружили на балконе квартиры.

Правоохранители полагают, что во время обряда женщина обливала мальчика кипятком, после чего ребёнок скончался. Она вынесла труп на балкон и вызвала полицию, сообщив, что малыш захлебнулся в ванной. Однако стражи порядка нашли на его теле сильные ожоги, в результате чего нерадивую мать отправили в психиатрическую лечебницу и завели уголовное дело об убийстве, сообщает телеканал “360”.