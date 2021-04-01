Движение на семи улицах Москвы станет односторонним

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01.04.2021, 21:42, Разное
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Москва активно решает проблемы с парковкой и встречным разъездом на сложных участках дорог. Благодаря диалогу с жителями принято решение, что на участках семи улиц в разных округах столицы будет налажено одностороннее движение.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что проблемы встречного разъезда доставляют жителям серьезный дискомфорт: автомобилисты паркуются, тем самым превращая узкие улицы в односторонние.

“Чтобы на таких участках не приходилось терять время, пропуская встречные потоки, мы упорядочиваем движение, сохраняя везде, где это возможно, и места для парковки, и проезд», — рассказали в пресс-службе ЦОДД.

Односторонними станут участки на улице Добролюбова от дома 2, строение 1 до проезда Добролюбова (50 новых парковочных мест), Проектируемый проезд № 2263 от улицы Полбина до Шоссейной (53 места), Проектируемый проезд № 765 от улицы Люблинская до улицы Перервы (47 мест), участок 6-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта до улицы Алексея Дикого (52 места).

Также одностороннее движение будет организовано на улице Спортивной от 1-й Рейсовой улицы до 2-й Рейсовой, улице Клочкова от дома 2 до Кутузовского проспекта и участок Плотинной улицы от 1-й Рейсовой улицы до 34-го дома.

Формирование транспортного каркаса города позволяет интегрировать все транспортные системы и артерии. Это касается не только крупных проектов – строительства хорд и рокад, но и небольших проектов в отдельных районах.

Ранее власти Москвы сообщали о ходе строительства Юго-Восточной хорды. Ее готовность составляет 37%. Протяженность ЮВХ составит 28 километров. С учетом съездов и других объектов в Москве появится около 100 километров новых дорог.

Юго-Восточная хорда пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов, улучшит транспортную ситуацию в 20 московских районах и соединит крупные магистрали – Волгоградский, Рязанский проспекты, Третье транспортное кольцо, Каширское шоссе и другие.

Всего в городе появится четыре хордовых магистрали. Северо-Западная уже готова. Южная рокада и Северо-Восточные хорды построены на две трети, говорил мэр столицы Сергей Собянин.



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