Потенциальный Мастер и практически Маргарита – Личное мнение

Никогда не думала, что наступит тот день, когда я похвалю Маргариту Симоньян и Костика Богомолова. Да ещё и в одном посте. Да ещё и за одно и то же!



Фото: Соцсети

Но раз заслужили — почему бы и не похвалить?

Я ведь, на самом деле, добрая и щедра не только на ушаты говна, но и на похвалу. Только вот хвалить зачастую бывает некого и не за что.

А тут — такой двойной повод!

И Маргоша, и Костя поднялись над своими обидками, которые они испытали, прочитав мои статьи, и повели себя единственно правильно: послушали моего доброго совета, пусть и высказанного в недоброй форме.

Маргоше в своё время я предписала похудеть, привести в порядок волосы и приодеться.

Пожалуй, процитирую саму себя:

Симоньян возглавляет Russia Today — единственный российский телеканал, вещающий на зарубежную аудиторию. Россия сегодня. И Симоньян с её отталкивающей внешностью и полным отсутствием профессионализма — лицо сегодняшней России.

Именно это сальное лицо, именно эту причёску уборщицы мы «продаём» миру и при этом хотим, чтобы над нами не ржали.

Ну, что за детский сад, ёлы-палы?

Вот эта тумбообразная баба, одетая, как выходящая на пенсию завсадом в провинции, и есть Россия сегодня? Вы это серьёзно?

Обидно? Очень. Что умею, то умею.

Маргоша могла бы, как это в своё время сделала глупая Кристина Потупчик, начать клепать обо мне откровенно лживые и слабенькие статейки, заказывать какие-то совершенно безумные посты о моей жизни у третьесортных блогеров и насылать на меня армию троллей.

Симоньян же то ли умом поняла, то ли жопой почуяла: переть против меня — это напрыгивать с деревянным прутиком на танк Т-34.

Вот где сейчас эта Потупчик, которая однажды решила, что побежать на танк, сжав в кулачке прутик, — неплохая, в общем-то, идея? Правильно: она — информационный труп без права на реанимацию.

Ритка пошла другим путём. Этот путь выглядит так:



Фото: Соцсети

Сделала ровно то, что я и предписывала:

1) похудела,

2) привела в порядок волосы,

3) переоделась.

Молодец! Теперь Симоньян — не толстая, облезлая Ритка в замызганной кофте, а практически Маргарита по моему любимому Булгакову.

Теперь — о потенциальном Мастере.

Где-то прочитала, что Костик отказался вести фестиваль «Жара» вместе со своей пока ещё женой. Сослался на премьеру то ли в Перми, то ли в Твери.

В общем, поступил единственно правильно — в точности, как я ему и предписала: начал потихоньку дистанцироваться от жены, чья репутация совершенно точно помешает ему стать академическим режиссёром.

Не прошло и пары месяцев с тех пор, как я написала следующее:

Богомолову пора становиться академическим режиссёром, типа Кончаловского или Михалкова. Маститым, именитым мастером.

Мастер не может быть рядом с женщиной в костюме лошади. Это же очевидно. Рядом с мастером должна быть Маргарита — и даже не жена чиновника, как у классика, а лучше — сама чиновница.

И умниц Костик внимательно меня послушал, не упустив ничего из сказанного.

Да, обещал провести с тобой фестиваль, жена, но ты уж извини: я в Перми спектакль ставлю. Никак не могу. Ты же у меня умница. Ты же всё понимаешь.

Не исключаю, что эта пока ещё жена, прочитав пост, закатит Косте истерику и вынудит его всё бросить и провести с ней глупую «Жару», к которой ни один академический режиссёр на пушечный выстрел не подойдёт.

Очень надеюсь, Богомолов правильно расставит приоритеты и между дышащим на ладан браком с некрасивой, глупой, до ужаса бессмысленной бабой и судьбой именитого мастера выберет второе.

Кстати, о Мастере и Маргарите.

Кость, смотри, какая Маргоша приятная стала! Вот она сейчас прекрасно подходит на роль Маргариты для Мастера. И даже цветы у неё есть, хоть и не «отвратительные, тревожные жёлтые», а слегка желтоватые согласно протоколу, но зато — от Путина!



Фото: Соцсети

Кость, официально Ритка не замужем. Так что ты там давай, не теряйся! Не трать время зря на ту, из которой уже ничего нельзя выжать.

Тем более, что люди с похожими чертами лица зачастую испытывают ничем, вроде бы, немотивированную, но крайне сильную тягу друг другу.



Фото: Соцсети

В общем, пока писала, аж настроение поднялось!

Люблю, когда люди меня слушают. Люблю, когда люди находят друг друга. А уж когда они находят друг друга, послушав умную меня, — вообще обожаю.

Совет да любовь, короче!

А вы что пожелаете Костику и Маргарите?

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