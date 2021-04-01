«Адмирал Горшков» поразил воздушные цели условного противника в Баренцевом море

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» в рамках учений в Баренцевом море поразил две воздушных мишени зенитными ракетами комплекса ПВО «Полимент – Редут», сообщило Министерство обороны России.

«Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом «Полимент – Редут» в Баренцевом море. Корабль поразил две ракеты-мишени, поставленные малым ракетным кораблем «Айсберг», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Контроль стрельб выполнил малый ракетный корабль «Рассвет», закрытие морского района обеспечивали корабли Кольской флотилии: малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск», а также базовые тральщики «Коломна» и «Ядрин». Участок Баренцева моря, где проводились учения, был заранее объявлен опасным и закрыт для судоходства и полетов авиации, отмечается в сообщении.

В пятницу, 26 марта, фрегат «Адмирал Горшков» провел артиллерийские стрельбы из 130-миллиметровой установки по мишеням на Новой Земле.