 

Адвокат: Приговор за убийство может быть вынесен, даже если тело жертвы не найдено

01.04.2021, 21:20, Новости дня
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Результаты полиграфа могут служить основанием для возбуждения дела, а в совокупности с чистосердечным признанием вообще практически не оставляют подозреваемому шанса избежать наказания, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов, комментируя предъявление обвинения в убийстве и расчленении жены врачу из Петербурга.

Врача-нефролога из Санкт-Петербурга заподозрили в совершении убийства и расчленении жены в 2010 году. В декабре прошлого года  на прием к председателю СК обратился отец женщины, который  сообщил, что  до сих пор не знает, что произошло с его дочерью, т которая пропала 23 февраля 2010 года. Александр Бастрыкин поручил следователям возобновить расследование дела о пропаже женщины. Они допросили супруга пропавшей с применением полиграфа. 

Это в совокупности с другими доказательствами позволило предъявить врачу обвинение, хотя тело убитой так и не найдено.  По мнению следствия, 11 лет назад медик совершил убийство своей супруги, расчленил ее на части, которые выбросил в  мусорные контейнеры. Затем обвиняемый обратился в полицию с заявлением, что супруга якобы ушла из дома на работу и пропала без вести.

«Результаты проведенного полиграфа не является доказательством вины у нас в России, к сожалению, в отличие от Японии или США, но могут служить основанием для возбуждения дела. А если обвиняемый еще и сделал чистосердечное признание, то у него уже практически нет шансов избежать наказания, даже если он в какой-то момент заберет свое признание обратно или же скажет, что сделал его под давлением правоохранительных органов», – говорит Калинов.

Он отмечает, что ранее работал следователем в Следственном комитете при прокуратуре и расследовал исключительно убийства, а поэтому отлично знает судопроизводство по такого рода делам. По его словам, просто так, без основательных причин, ни одно дело возбуждать не будут. А на любое возбуждение дела дает свое согласие лично руководитель СК, затем постановление отправляется прокурору.

«Если следователи сомневаются, что смогут какое-то дело направить в суд, то, как правило, такие дела вообще не возбуждают,если недостаточно улик и доказательств. Тем более в делах об убийствах длительные сроки давности», – заключил адвокат.

В ноябре 2019 года петербуржец Олег Соколов в ходе бытовой ссоры застрелил свою сожительницу, а через два дня расчленил ее тело, часть останков оставил дома, а другую – выбросил в реку Мойку. Там мужчина и был задержан сотрудниками полиции.



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