 

ОПЕК+ продлила механизм компенсации недосокращенной добычи

01.04.2021, 21:20, Новости дня
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Действие механизма компенсации недосокращенных ранее объемов добычи нефти будет продлено до конца сентября этого года, к такому решению пришли страны ОПЕК+.

«Министры согласились … о продлении периода компенсации до конца сентября 2021 года», – передает сообщение РИА «Новости».

Страны, отстающие в выполнении своих обязательств страны, до 15 апреля должны представить планы по компенсации за перепроизводство. В рамках разработанной ОПЕК+ схемы, отстающие в выполнении своих обязательств страны могут позже сократить свою добычу сверх целевого объема, чтобы компенсировать свой «долг».

Между тем, РФ нарастит добычу нефти за май-июль в рамках сделки ОПЕК+. «Что касается России, как вы знаете, в предыдущем месяце были приняты отдельные решения, которые нам позволили из нашей квоты уже частично восстановить добычу, у нас остаток остался 114 тыс. баррелей в сутки, и мы также равномерно, вместе со всеми странами, используем восстановление этой добычи в течение трех месяцев», – сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сообщил, что РФ согласилась не наращивать добычу пропорционально, а распределить оставшийся в рамках ее обязательств по сделке объем в течение трех следующих месяцев и увеличить добычу в мае и июне на 39 тыс. баррелей в сутки, а в июле – на 38 тыс.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на март они составляли 7,05 млн баррелей в сутки.

В марте 2021 года ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти РФ в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, Казахстана – на 20 тысяч.



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