Мнение: Лисы в курятнике, как спастись от «МиТу» и плохие русские в Голливуде

1. К вопросу о трансгендерных спортсменах, которые поставили под угрозу существование женского спорта. Весьма наглядную карикатуру на сложившуюся ситуацию приводит Алексей Николов, главный редактор телеканала RT:

https://a-nikolov.livejournal.com/515138.html

2. Виктор Мараховский пишет, что у белых гетеросексуальных мужчин на западе всё-таки есть надёжный способ, как спастись от обвинений в домогательствах:

https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html

…для тех, кто вовремя присоединился к большому лицемерию и своевременно поцеловал ему перстень, туфлю и все остальное, существуют немыслимые, казалось бы, в правовом мире послабления и “терапевтические исключения” из общих моральных правил.

Это только что было доказано главным редактором немецкого (формально — в действительности находящегося под известно чьим контролем) издания Bild Юлианом Райхельтом.

На этого медиаменеджера была подана коллективная жалоба о том, что он употреблял наркотики на рабочем месте и, главное, домогался кучи своих подчиненных женщин.

Двенадцатого марта на время расследования Райхельта отстранили от должности.

Двадцать пятого марта он триумфально вернулся на должность, поскольку “доказательств, что секс с подчиненными женщинами не был добровольным”, внутреннее расследование не обнаружило. Просто начальник понравился всем дамам, с которыми у него был секс по его желанию. Как-то так.

Показательно, что Райхельт прославился в германской журналистике именно беспощадностью к врагам правильной демократии — то есть всех, кто уличал его в фейках (в том числе в фейках о войне в Сирии, направленных против России), он тут же уличал в “работе на Москву” и обзывал “русскими марионетками”.

Счет — на табло. Райхельт снова главный, доказательство налицо. Беспощадная верность идее в передовом мире отбивается и окупается с процентами. Можно хоть защупать всех стажерок насмерть и нарушить все правила #МиТу — хозяева отмажут.

3. Теперь уже и отечественные режиссёры подключились к навязыванию образа русских злодеев в голливудском кино:

https://lenta.ru/news/2021/03/30/lobbiest/

Российский режиссер Илья Найшуллер признался, что лоббировал на студии замену южнокорейских антагонистов на русских в американском фильме «Никто». Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

«Когда мы получили сценарий, в нем злодеями были южнокорейцы. Я сказал: “Ребята, такое дело. Я люблю южнокорейское кино, но на этом мое знание культуры Южной Кореи оканчивается. Так что я сделаю то же самое с южнокорейцами, что вы сделали в “Джоне Уике”», — объяснил режиссер.

Найшуллер предложил продюсерам сделать злодеями русских, поскольку это «больше подходило его стилю». «Я сказал: “Мы делаем их злодеями, но мы относимся к ним с уважением и изображаем их реалистичными, как современных русских гангстеров”. Все согласились, Дерек [Колстад, сценарист] отметил: “Я обожаю русских в роли плохих парней. Вы, ребята, страшные”. Я ответил: “Правда? Сочту это за комплимент”», — вспомнил кинематографист.

Он добавил, что для переработки сценария и введения элементов из жизни русских бандитских группировок он «через друга одного друга другого друга» пообщался с человеком, имевшем дело с бандитским общаком.