Мнение: Письмо: “Длинные волосы, креативный прикид”

Письмо Ученицы из серии “глупые письма”.

Разбирайте сами.

Тут чего только нет.

finka_a

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Прочитала Ваш недавний пост https://evo-lutio.livejournal.com/1371974.html?noscroll&utm_medium=endless_scroll#comments

В нём был вопрос для комментаторов:

«СЗ некоторых людей можете рефлексировать как низкую, и ОЗ их можете оценивать как низкую по сравнению со своей. Но делать это нужно, когда эти люди вам что-то предлагают. Понятно почему?”

В ответ комментатору Вы пояснили: «Да, контекст появляется только с запросом. Запрос очерчивает границы».

Очень хотелось бы верно понять этот момент. Как тогда самой/самому что-то предложить другому человеку, если предварительно не оценивать его ОЗ? Я поняла так, что вообще не стоит задумываться об объективной значимости других людей, но как же тогда возникнет импульс для знакомства (и зачатки субъективной значимости, то есть, интерес)?

Я не уверена, что такой формат письма и вопроса подходит под правила блога, попробую привести пример из жизни.

На свадьбе друга детства я встретила парня по имени Леонид, который показался мне близким по духу: длинные волосы, креативный прикид, рассказы о походах на концерты групп, которые я тоже люблю. А также он рассказывал о своей работе, а я работаю в той же сфере. Я сделала предварительный вывод, что наша ОЗ имеет шансы быть примерно равной, а значит, повышаются шансы на дальнейшее общение. Это сподвигло меня предложить общение. Л. поддержал инициативу, мы общались после свадьбы, обменявшись контактами, и Л.предложил мне сотрудничество по работе, а на следующей неделе пригласил на ДР.

Как предложить что-то без предварительной оценки ОЗ?

Ведь если бы моя ОЗ была намного ниже, вряд ли бы Леониду было интересно общаться со мной, я выглядела бы нелепо, как наглая надоеда, подошедшая к человеку куда более высокого ранга со своими темами, а если выше, то не факт, что у меня возник бы импульс знакомиться и предлагать общение.

Чую, что что-то не поняла и где-то в моей интерпретации Вашего поста подвох. Этот момент кажется очень важным и сбивает с толку, поэтому, прошу Вас помочь понять.

Спасибо!