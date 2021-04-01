Командование войск США в Европе объявило максимальную готовность из-за эскалации на Донбассе – американские СМИ

Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) подняло уровень боеготовности до максимального после гибели украинских военных в Шумах и сообщений, что Россия начала стягивать войска к границе с Украиной. Об этом писали 30–31 марта Politico и New York Times со ссылкой на американских военных чиновников.

New York Times отмечает, что гибель в бою четырех украинских военных, а также наращивание российских войск на границе с Украиной привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне. По данным издания, на прошлой неделе в ответ на развертывание дополнительных российских войск уровень наблюдения EUCOM был повышен с “возможного кризиса” до “потенциально неминуемого кризиса” – самого высокого уровня.

Оценки численности стянутых к границам Украины российских войск разнятся, отмечают в NYT. Один из чиновников сказал, что речь идет о порядка 4 тыс. военных. Американские стратеги ожидали, что войска покинут приграничный район после завершения военных учений 23 марта. Когда этого не произошло, генерал Тод Уолтерс, глава европейского командования США, повысил уровень наблюдения американских военных.

“Некоторые официальные лица считают, что Россия в основном занимается бряцанием оружием и не желает возобновлять наступление. Другие обеспокоены больше, полагая, что намерения Путина неясны и что операция по проверке нового президента США может быстро перерасти в нечто более зловещее”, – говорится в статье.

По данным Politico, Пентагон насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике. Только 29 марта самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух в ответ на необычно большое количество полетов российских истребителей и бомбардировщиков вблизи воздушного пространства союзников.

Представитель EUCOM, капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровни готовности, сославшись на требования оперативной безопасности, но отметила, что командование “очень внимательно следит за ситуацией”.

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации нового президента США Джо Байдена.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В частности, 26 марта 2021 года в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям, в результате чего погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения. В день обстрела штаб ООС сообщал, что оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня. Главнокомандующий ВСУ отмечал, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

31 марта российская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе проигнорировала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о прекращении огня с 1 апреля.

Сегодня украинская разведка сообщила, что РФ готова к эскалации ситуации на Донбассе, не исключается также попытка продвижения оккупантов вглубь Украины.

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