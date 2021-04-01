 

Полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области – СБУ

01.04.2021, 20:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нацполиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области, где продолжается подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта. Об этом 1 апреля в Facebook сообщила пресс-служба управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

“В течение последних суток в правоохранительные органы поступило четыре сообщения о заминировании и три сообщения о захвате заложников на объектах 87-го округа. Все эти сообщения были проверены и оказались ложными. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе жизни и безопасности граждан будет открыто уголовное производство. Такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию во время выборов в 87-м округе. В связи с этим Национальной полицией принято решение взять под охрану объекты округа №87”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ssu.ivf/posts/3797374246998414

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

По состоянию на вечер 1 апреля окружная избирательная комиссия обработала 89,74% электронных протоколов с результатами голосования. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,51%), на втором месте – кандидат от партии “За майбутнє” Александр Шевченко (29,59%), на третьем – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,73%).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Вино затопило испанскую винодельню

04.02 / Гордон о блокировке телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK: Не надо путать свободу слова с вражеской пропагандой

21.02 / В Черновицкой области 19 февраля госпитализировали рекордное число пациентов с коронавирусом – ОГА

04.07 / Поправки в российскую Конституцию вступили в силу

05.10 / ДТП в Броварах. Жена полицейского, сбившего двух женщин, предлагала деньги семье пострадавших

13.02 / Ермак: Переговоры по Донбассу сложные, многочасовые. Но прогресс есть

04.09 / Интервью Гордона с Боровым. Где и когда смотреть

15.01 / Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

24.06 / В Минобороны отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

06.07 / Политолог: Избирательная система выдержала испытание коронавирусом благодаря главе ЦИК Памфиловой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)