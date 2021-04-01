Полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области – СБУ

Нацполиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области, где продолжается подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта. Об этом 1 апреля в Facebook сообщила пресс-служба управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

“В течение последних суток в правоохранительные органы поступило четыре сообщения о заминировании и три сообщения о захвате заложников на объектах 87-го округа. Все эти сообщения были проверены и оказались ложными. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе жизни и безопасности граждан будет открыто уголовное производство. Такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию во время выборов в 87-м округе. В связи с этим Национальной полицией принято решение взять под охрану объекты округа №87”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ssu.ivf/posts/3797374246998414

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

По состоянию на вечер 1 апреля окружная избирательная комиссия обработала 89,74% электронных протоколов с результатами голосования. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,51%), на втором месте – кандидат от партии “За майбутнє” Александр Шевченко (29,59%), на третьем – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,73%).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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