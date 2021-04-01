На пост главы правления НОТУ претендуют 15 человек. Замглавы Офиса президента среди них нет

В 16.00 1 апреля завершилась подача документов в конкурсе на должность главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом сообщила глава наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа в Facebook.

“Согласно служебной записке аппарата Наблюдательного совета по состоянию на 16.00 документы подали 15 человек. Еще один претендент прислал неполный пакет документов после 16.00”, – отметила она.

Остапа уточнила, что документы не успел подать замглавы Офиса президента Юрий Костюк.

“Наблюдательный совет планирует на следующей неделе рассмотреть пакеты документов на соответствие формальным требованиям и принять решение о допуске к конкурсу”, – резюмировала она.

https://www.facebook.com/svitlana.ostapa/posts/3773761306041678

“Бабель” со ссылкой на источник на Общественном сообщил, что Костюк подал документы в 16.07.

Костюк 9 марта на пресс-конференции в Киеве отказался комментировать слухи о его вероятном участии в конкурсе на должность главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

О том, что Костюк, возможно, будет принимать участие в конкурсе, писал Telegram-канал “Страны”, ссылаясь на источники в медиасфере. Издание утверждало, что выдвижение нынешнего руководителя вещателя Зураба Аласании на новый срок “пока под вопросом, хотя и не исключено”.

Бывшего сценариста “Квартала 95” Костюка называли кандидатом от Банковой.

Аласания возглавляет НОТУ с апреля 2017 года, срок его контракта, по данным “Страны”, истекает 13 апреля.

Наблюдательный совет объявил конкурс на должность главы правления НОТУ 2 марта, сообщалось на сайте “Суспільне. Детектор медіа”. На следующий день были обнародованы условия проведения конкурса. Документы будут принимать до 1 апреля включительно, конкурс проведут 1 мая. Нового главу НСТУ изберут на четыре года. До конца 2021 года его должностной оклад будет составлять не менее 118 тыс. грн. С 1 января 2022-го – не меньше нижней границы размера оклада, установленного набсоветом.

Претенденты на должность должны иметь высшее образование, не менее пяти лет стажа в сфере медиа, свободно владеть украинским языком, знать законодательство, иметь профессиональные знания, владеть лидерскими навыками, уметь управлять публичными финансами, также они должны представить программу развития НСТУ.

19 марта 2015 года Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно общественного телевидения и радиовещания. Согласно законопроекту общественное телевидение и радиовещание Украины создается в форме публичного акционерного общества “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”, 100% акций которого принадлежит государству. 7 апреля 2015 года закон подписал президент Петр Порошенко.

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