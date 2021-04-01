В КГГА рассказали, как будут выдавать спецпропуска для поездок на общественном транспорте во время карантина
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Специальные пропуска, позволяющие пользоваться общественным транспортом в Киеве во время усиленного карантина, будут выдаваться только работникам предприятий критической инфраструктуры. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на имс директора департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).
В письме нужно указать:
название предприятия;
обоснование необходимости получения пропусков;
обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
реквизиты предприятия с указанием его расположения предприятия – адреса и района в Киеве;
контактное лицо для получения спецпропусков и его номер телефона.
По результатам рассмострения письма контактному лицу сообщат о месте и времени получения спецпропусков.
“Количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Заметим, что оплата проезда осуществляется на общих основаниях”, – сообщили в КГГА.
31 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 5 апреля в Киеве начнут действовать более жесткие карантинные ограничения. В столице закроют все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общепита будут работать только навынос и в режиме доставки, продуктовые ярмарки закроются с 1 апреля. Ограничения продлятся минимум до 16 апреля.
В КГГА не исключают, что локдаун в Киеве могут продлить после 16 апреля.
За последние сутки в столице коронавирус подтвердили у 1150 человек, 44 пациента умерли, 612 выздоровели. В Киеве занято 79,6% койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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