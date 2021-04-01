 

Госбюро расследований провело больше 50 обысков по делу о пропаже $400 тыс. в АРМА

01.04.2021, 20:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски в Нацагентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по делу о пропаже более $400 тыс, подтвердили в ГБР.

Сегодня днем АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Адвокат юридической компании “Миллер” Маси Найем уточнил со ссылкой на собственные источники, что обыски проходят у руководства компании и человека по имени Игорь Король, который фигурировал в материалах СМИ о мошенническом выводе из-под ареста $400 тыс., арестованных полицией как “общак” вора в законе.

Впоследствии ГБР подтвердило, что обыски следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

“Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более $400 тыс, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения”, – рассказали в ГБР.

В рамках обысков были изъяты документы. Предварительная квалификация правонарушения: завладение денежными средствами, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, а также использование поддельных документов и получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч . 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора отметили, что сегодня в рамках этого дела правоохранители провели более 50 обысков в Киеве и Киевской области. По данным прокуратуры, речь идет не о $400 тыс, а о более $500 тыс. 

В расследованиях “СтопКора” и “Украинской правды” сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств.

АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался. 

После исчезновения денег руководству АРМА начали поступать угрозы. Сотрудникам обливали подъезд кровью, подбрасывали свиную голову, куклу вуду, кидали учебную гранату в такси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / “Ничто не остановит декоммунизацию, время которой настало”. В Украине снесли последний памятник Ленину – активист

15.03 / Букингемский дворец обнародовал фото Елизаветы II c матерью

03.12 / “Вкус, запахи… Главное, чувство юмора не пропало”. Коллеги желают Кошевому выздоровления

14.09 / СПЧ ООН включил Белоруссию в повестку дня очередной сессии

07.02 / В Москве в тоннеле загорелся автомобиль

26.09 / Односельчане сообщили об исчезновении победившей на выборах уборщицы

18.07 / В мире: США готовы наказать Турцию за С-400

15.11 / Маск предположил заражение коронавирусом

24.10 / Последние дебаты Трампа и Байдена посмотрели 21 млн человек

17.10 / Европа хочет испытать свою вакцину от СOVID-19 на украинцах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)