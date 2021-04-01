Госбюро расследований провело больше 50 обысков по делу о пропаже $400 тыс. в АРМА

Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски в Нацагентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по делу о пропаже более $400 тыс, подтвердили в ГБР.

Сегодня днем АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Адвокат юридической компании “Миллер” Маси Найем уточнил со ссылкой на собственные источники, что обыски проходят у руководства компании и человека по имени Игорь Король, который фигурировал в материалах СМИ о мошенническом выводе из-под ареста $400 тыс., арестованных полицией как “общак” вора в законе.

Впоследствии ГБР подтвердило, что обыски следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

“Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более $400 тыс, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения”, – рассказали в ГБР.

В рамках обысков были изъяты документы. Предварительная квалификация правонарушения: завладение денежными средствами, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, а также использование поддельных документов и получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч . 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора отметили, что сегодня в рамках этого дела правоохранители провели более 50 обысков в Киеве и Киевской области. По данным прокуратуры, речь идет не о $400 тыс, а о более $500 тыс.

В расследованиях “СтопКора” и “Украинской правды” сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств.

АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался.

После исчезновения денег руководству АРМА начали поступать угрозы. Сотрудникам обливали подъезд кровью, подбрасывали свиную голову, куклу вуду, кидали учебную гранату в такси.

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