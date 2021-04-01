Западные СМИ тиражируют фейки в страхе перед эффективностью «ЧВК Вагнера»

Эффективность «ЧВК Вагнера» пугает Запад, который развернул против «вагнеровцев» информационную кампанию.

Вокруг российской «ЧВК Вагнера» на протяжении многих лет сохраняется атмосфера таинственности. Имеющаяся в открытом доступе информация позволяет сделать вывод о высокой эффективности «вагнеровцев», которые способны решать сложнейшие боевые задачи.

По мнению многих военных обозревателей, «ЧВК Вагнера» выгодно отличается от конкурентов из других стран, что нервирует правительства западных государств. Это стало причиной начала большой информационной кампании против деятельности россиян за рубежом.

Журналисты западных изданий активно тиражируют фейки про «ЧВК Вагнера» в таком количестве, что эта тема претендует на появление отдельного жанра в журналистике, информирует Дни.ру. В создании нелепых фейков отличились даже такие крупные СМИ как The Guardian, CNN и Reuters.

При помощи вбросов западные страны пытаются не только дискредитировать российское присутствие в других странах, но и решить проблемы в своих внутренних взаимоотношениях. К примеру, когда интересы ОАЭ и США разошлись в Ливии, то в американских СМИ появился фейк о якобы финансировании «ЧВК Вагнера» Эр-Риядом. Позднее эти домыслы опроверг посол ОАЭ в США.

Укрепление РФ в Африке вызывает острою паранойю у западных стран, которые так и не смогли вернуть доверие народов черного континента. В последнее время продолжается активное двустороннее сотрудничество РФ и ЦАР. Москва делает огромный вклад в стабилизацию ситуации внутри африканского государства, где много лет наблюдается разгул бандитизма.

В Центральноафриканскую Республику прибыли опытные российские инструкторы для обучения национальной армии. С их помощью удалось сформировать боеспособную единицу, которая успешно освобождает территорию страны от боевиков. Растущее доверие правительства ЦАР и населения страны к россиянам стало еще одним поводом для волны фейков со стороны западной прессы.

Накануне журналисты The Guardian выпустили материал, в котором назвали российских инструкторов в ЦАР сотрудниками «ЧВК Вагнера». По словам генерального директора «Содружества офицеров за международную безопасность» Александра Иванова, такие фейки недопустимы и требуют опровержения. Он отправил письмо главреду The Guardian указав на информацию, не соответствующую действительности.

Очевидно, что журналистский жанр фейков о «ЧВК Вагнера» будет актуален до тех пор, пока западные страны будут видеть угрозу в российском присутствии и укреплении позиций РФ за рубежом.