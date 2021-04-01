 

В 18 регионах запущен второй этап проекта “Наблюдатель”

01.04.2021, 20:48, Разное
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В Оренбургской области для будущих наблюдателей прошло девять семинаров. Глава ресурсного центра добровольческих и молодежных инициатив «Региональное агентство молодежных программ и проектов» Валентин Сушко рассказал, что на участие в программе поступило 2,5 тысячи заявок.

Политические партии проявляют большой интерес к проекту, отметил он. Самой интересной Сушко считает игровую часть программы. Важно, что у всех преподавателей есть опыт участия в избирательных кампаниях, подчеркнул общественник.

В Кемеровской области состоялось 15 семинаров. Самыми востребованными оказались блоки по правовому регулированию новых форм голосования, по работе в соцсетях, предотвращению фейков, рассказала глава региональной Общественной палаты Ирина Рондик.

Гражданское общество должно взять на себя большую ответственность за открытость и прозрачность выборов, считает руководитель аппарата ОП Мордовии Александр Ломаткин. “Реализуя программу обучения наблюдателей, мы делаем большой шаг в укреплении этой работы», – сказал он.

Программа подготовки наблюдатель займет шесть месяцев. К думским выборам необходимо подготовить 100 тысяч независимых наблюдателей. Проект поддержали 17 политических партий, в том числе парламентские.



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