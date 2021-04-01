Мнение: Грани левого и либерализм

Недавно в ЖЖ гремела очередная дискуссия о социализме. Я тоже отметился записями – по поводу “техасского эксперимента” и “африканской сказки”.

Понятно, что в России у социализма, стране глубоко и тяжело левой, всегда найдется масса защитников. Важнее увидеть в дискуссии достаточно ярко проявившиеся ключевые особенности наших “социалистов”; на их фоне мы лучше поймем, что такое настоящий либерализм в России.

Каково же истинное отношение настоящего “социалиста” к людям? В сущности, это отношение американского сержанта к новобранцам, которое мы обычно видим в многочисленных голливудских “армейских” фильмах: “Вы – дерьмо! Внутри вас дерьмо, вы покрыты дерьмом и состоите из дерьма! Ничтожества! Я буду каждый день, каждый час выколачивать из вас дерьмо, я буду делать из вас, подонков, людей; вы будете жрать землю, ублюдки, вы будете делать все, что я скажу. Почему? Да потому что вы – дерьмо!!” И так – постоянно, непрерывно, с неким даже особым смаком. Американцы, судя по всему, обожают это смотреть…

“Социалистическое” отношение к человеку основано на этом же: человек – дерьмо по натуре, полагаться на него нельзя, его надо “улучшать”. Коммунисты, собственно, только так и ставили задачу: надо, дескать, “воспитать нового человека”. Каким образом? Да прежде всего – через ПРИНУЖДЕНИЕ. Через насилие. Как говорил Бармалей в старом, забытом, но хорошем детском фильме: “Вы у меня все будете счастливыми! Я вас всех сделаю счастливыми! А если вы не будете счастливыми – то я вам покажу!!”

И показывали. Собственно, поскреби любого убежденного “левого” – и особенно убежденного “совка” – и обнаружишь классическое садо-мазохистское отношение к другим, “SM-комплекс”. Как – характернейше – у Ленина в воспоминаниях Крупской (где вождь мирового пролетариата восхищался “изумительной, нечеловеческой музыкой”): “Людей хочется гладить по головке… А их надо бить, бить по голове!”

Для левого люди – это материал; поэтому, собственно, все классические “левые”, от Ленина через Мао к Пол Поту – так спокойно относятся к крови, причем к крови МАССОВОЙ: все ведь, так или иначе, делали “нового человека”, потому “старые” их, собственно, не особо заботили (и не заботят сейчас). Как уже у Брехта: “Люди только мешают, путаются под ногами, вечно чего-то хотят..” И не надо грешить на “кровавых вождей”: такое отношение характерно вообще для любой “левой среды”. У нынешней, левой насквозь Америки оно тоже проступает очень четко – принуждение, полная нетерпимость к чужому мнению, ставка на полный thought control и т.д.

Чем же отличается от преобладающих в России (да и в мире) левых – либерал? Классический либерал хочет, чтобы человек проявился КАК ОН ЕСТЬ. “Показал нутро”. Именно отсюда – акцент на индивидуализм, свободу и ЛИЧНУЮ ответственность.

Либералы левых пугают – пугают иррационально, инстинктивно, до дрожи. И ненависть левых к либералам – тоже иррациональная, УТРОБНАЯ. Здесь мы подходим к самому интересному выводу: ведь вся левая, якобы “прогрессивная” идеология – если присмотреться, идеология ОХРАНИТЕЛЬНАЯ; в ее основе – иррациональный страх перед “дерьмом”, которое якобы наполняет всех (большинство!) людей и которое вот-вот вырвется наружу. Первое стремление левых – загнать “человеческое нутро” под железную длань безличного государства, “прогрессивных” корпораций, стреножить его, построить в колонны, выровнять, отправить все равно куда… главное – ДЕРЖАТЬ! Этому ведь и подчинены все левые проекты, так или иначе.

Нельзя сказать, что настоящий либерал испытывает безграничный оптимизм в отношении содержимого “человеческого нутра”; бывает по-разному. Есть либералы-оптимисты, есть пессимисты. Главное отличие – либерал отдает себе отчет, что “исправить” ничего нельзя, тем паче – улучшить; что эта претензия – пустая и очень опасная, чреватая к тому ж совершенно безумными зверствами. “Уже проходили”.

Либерал принимает человека – в широком смысле – таким, как он есть. Он никого не “исправляет”; главное условие, главное требование либерала – дайте людям ПОКАЗАТЬ СЕБЯ; дайте им СДЕЛАТЬ САМИМ, что они хотят. Если в итоге польется дерьмо – что ж, пусть будет дерьмо; это все ж лучше, чем кровь.

Дайте человеку свободно работать; дайте ему выбирать над собой власть, какую он хочет; умерьте все НАДЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ надстройки над свободным индивидом – все эти монополии, безличный чиновничий аппарат, транснациональные безличные кампании, церкви; либерал всегда хочет отдать как можно больше местному самоуправлению, не доверяет государству, предпочитает маленькие компании большим. Истинный либерал за то, чтобы все было соразмерно человеку.

Естественно – и это тоже надо артикулировать – либерал в определенном смысле – антихристианин. Потому что весьма популярная в христианстве левая мысль – что человек есмь “сосуд греха” и воздаяние возможно только за гробом – ему не близка.

Либералов всегда будет меньше, чем социалистов: потому что мы не верим друг другу, не верим себе, мы иррационально боимся до ужаса: а вдруг там, внутри, действительно дерьмо?