Исследование описало частоту случайных находок при МРТ мозга у детей



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Случайными находками называют аномалии, которые обнаруживают при обследовании человека по поводам, не связанным с этими аномалиями. Такие находки часто не имеют никакого клинического значение – обычно речь идет об изменениях, которые не требуют медицинского вмешательства. Однако в редких случаях нужна срочная помощь.

Ранее в исследованиях случайных находок на МРТ головного мозга участвовали преимущественно взрослые. Метаанализ, который обобщил данные из разных исследований, показал, что у детей случайные находки при МРТ мозга встречаются в 16% случаев. Однако раньше практически не проводили таких исследований с использованием современного 3Т МРТ с высоким разрешением, которая постепенно становится стандартом диагностики. Этот метод позволяет увидеть больше деталей, чем обычная МРТ.

В новой научной работе ученые использовали данные, которые были получены в крупном продолжающемся исследовании когнитивных функций детей. Они проанализировали МРТ-снимки 11875 детей, которые были сделаны с использованием новейшего оборудования. В исследовании участвовало большое количество близнецов, что позволяет судить о том, связаны ли случайные находки с генетическими особенностями.

Случайные находки при МРТ головного мозга были обнаружены у 21,1% детей. Срочное обращение к врачу по поводу этих находок было рекомендовано 0,2% всех участников исследования. Подумать о дальнейшем обследовании со временем посоветовали родителям 3,7% детей, 17,2% не нуждались в медицинской помощи.

Среди частых находок на МРТ были: киста шишковидной железы, аномалии развития вен, полость прозрачной перегородки, арахноидальные кисты, вентрикуломегалия, неспецифические повреждения белого вещества.

Случайные находки ученые встречали примерно с одинаковой частотой у близнецов и детей, которые родились от одноплодной беременности. Данные, полученные в исследовании близнецов, показали, что наследуемость случайных находок низка. Ее показатель составил 0,26 (0 – самый низкий уровень наследуемости, 1 – самый высокий).