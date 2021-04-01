 

Вандалы осквернили памятник Грибоедову в Тбилиси бранными надписями в адрес Познера

01.04.2021, 20:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Тбилиси памятник русскому писателю, дипломату Александру Грибоедову неизвестные исписали словами «Россия – зло», а также бранью в адрес Владимира Познера.

Постамент памятника Грибоедову в центре столицы Грузии сегодня неизвестные исписали словами «Россия – зло» и «Познер ***». Об этом на своей странице в Facebook сообщил международный обозреватель издания «Коммерсантъ» Максим Юсин.

Инцидент произошел на фоне акций протеста, после визита российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси, предположила Lenta.ru.

Негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, чтобы отметить день рождения, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».
  

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами из страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.

Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.

Александр Грибоедов известен своим участием в разработке Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны, начавшейся в 1826 году. По условиям соглашения, к Российской империи отошла территория Восточной Армении. Грибоедов также сыграл ключевую роль в переселении из Персии десятков тысяч армян в созданную Армянскую область с центром в Ереване.  Грибоедов был похоронен в 1829 году около храма Святого Давида Гареджийского на горе Мтацминда в Тбилиси, где он жил в начале 1820-х годов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Аваков опубликовал видео ликвидации полтавского угонщика

10.02 / “Нацкорпус” блокировал “Патриотов” Кивы, НАБУ расследует закупки вакцин, самолет МАУ в Иране могли сбить намеренно. Главное за день

27.02 / Hyundai анонсировала премьеру нового кроссовера Bayon

03.09 / Ученые рассказали, какие сотрудники чаще получают повышение на работе

15.07 / Гривна дешевеет по отношению к евро и доллару

02.12 / Часть пешеходного моста упала на пути у подмосковных Химок

20.11 / Лавров оценил роль Нюрнбергского трибунала

01.09 / В Европе начали готовить план на случай продовольственного кризиса

26.11 / Российские миротворцы разминировали школы в Степанакерте

17.09 / Кремль оценил перспективы новой встречи «нормандской четверки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)