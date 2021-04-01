 

Саратовский депутат отказался возглавить штаб Навального

01.04.2021, 20:26, Новости дня
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Видеоблогер, депутат саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко опроверг появившуюся ранее информацию о том, что он планирует возглавить региональный штаб Алексея Навального.

Бондаренко объяснил, что не разделяет позицию Навального. «Я коммунист, в партии – по идейным убеждениям. И не собираюсь возглавить штаб Навального. Не согласен с его позицией, потому что считаю, что в России невозможен косметический ремонт. Убежден, что в России необходимы системные изменения. От смены фамилии президента жизнь в стране коренным образом не изменится. Нужны реформы, чтобы перераспределить общественные богатства, которые находятся в карманах олигархов», – объяснил Бондаренко в беседе с Ura.ru.

В четверг Telegram-канал «Саратов | Интересное | Новости» сообщил, что видеоблогер и депутат Бондаренко (1,4 млн подписчиков на Youtube) решил уйти из КПРФ и возглавить штаб Навального в регионе.

Депутата не раз подозревали в симпатиях к блогеру. Бондаренко встречал Навального в аэропорту, когда тот вернулся с лечения в Германии, также он 31 января участвовал в несанкционированной акции в поддержку блогера, где агитировал за свою партию. За это он был оштрафован на 20 тыс. рублей. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заверил, что Бондаренко в акциях не участвовал. 



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