Мнение: “Огорошить-улыбнуть”

Такое еще задание хочу вам дать, друзья. Расскажите, что здесь.

Вот я читаю такое. К сожалению, в своей ленте:

“Люблю твиттер, его микроформат. Можно коротко-ясно-четко-отточенно возмутить-сбить-огорошить-улыбнуть, пробежаться пальцами по стрункам. Но чем короче пишу, тем меня виднее. Поэтому в твиттер пишу для себя и редко. А тут словами, как и одеждой, окутываюсь-прячусь-маскируюсь”.

Вот это стиль такой, дневничковый, как бы мысли вслух и для себя, себе на заметочку.

Но в таких заметочках часто видно… Что видно? Что тут не так?

Опишите это и расскажите, чем это чревато для ресурсов дружбы, любви, семьи, работы.

Очень часто в публичных заметочках приходится читать такое. (Какое?)

Человек пишет это и не оценивает, как это выглядит со стороны.

Хотя ведь дело не только в стороне, самому себе под замок писать такое – это все равно удобрять большой сорняк, который заполняет собой поле и не дает вашей фигуре житья. Понятно почему?

Приведите другие примеры такого же, если есть.