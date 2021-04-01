Нескучное блюдо в пост: зеленый кето-салат с авокадо и грибным жюльеном

Ингредиенты:

Романо – 15 г

Шпинат – 7 г

Авокадо – 70 г

Масло петрушки – 10 г

Микрозелень – 2 г (для подачи)

Соль – 1 г

Для жульена (на 1 порцию 70 г):

Шампиньоны – 45 г

Лук-шалот – 5 г

Чеснок – 1 г

Растительное масло – 20 г

Кокосовые сливки – 50 г

Соль – 2 г

Приготовление:

1. Почистите и мелко нарежьте грибы, лук и чеснок, после чего обжарьте на растительном масле сначала лук и чеснок, затем добавьте измельченные грибы. Дайте смеси подрумяниться и через несколько минут влейте кокосовые сливки. Тушите жюльен, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. В конце посолите по вкусу.

2. Для зеленого салата почистите авокадо, разрезав пополам и вынув косточку, нарежьте мякоть мелким кубиком, посолите и заправьте маслом петрушки.

3. Салатные листья романо и шпинат нарежьте или нарвите руками на кусочки, выложите на одну половину тарелки, на одну четверть – жюльен и на оставшуюся четверть тарелки – авокадо в масле. Украсьте блюдо микрозеленью. Приятного аппетита!