Нескучное блюдо в пост: зеленый кето-салат с авокадо и грибным жюльеном
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Ингредиенты:
- Романо – 15 г
- Шпинат – 7 г
- Авокадо – 70 г
- Масло петрушки – 10 г
- Микрозелень – 2 г (для подачи)
- Соль – 1 г
Для жульена (на 1 порцию 70 г):
- Шампиньоны – 45 г
- Лук-шалот – 5 г
- Чеснок – 1 г
- Растительное масло – 20 г
- Кокосовые сливки – 50 г
- Соль – 2 г
Приготовление:
1. Почистите и мелко нарежьте грибы, лук и чеснок, после чего обжарьте на растительном масле сначала лук и чеснок, затем добавьте измельченные грибы. Дайте смеси подрумяниться и через несколько минут влейте кокосовые сливки. Тушите жюльен, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. В конце посолите по вкусу.
2. Для зеленого салата почистите авокадо, разрезав пополам и вынув косточку, нарежьте мякоть мелким кубиком, посолите и заправьте маслом петрушки.
3. Салатные листья романо и шпинат нарежьте или нарвите руками на кусочки, выложите на одну половину тарелки, на одну четверть – жюльен и на оставшуюся четверть тарелки – авокадо в масле. Украсьте блюдо микрозеленью. Приятного аппетита!
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