 

Нескучное блюдо в пост: зеленый кето-салат с авокадо и грибным жюльеном

01.04.2021, 20:10, Разное
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Ингредиенты:

  • Романо – 15 г
  • Шпинат – 7 г
  • Авокадо – 70 г
  • Масло петрушки – 10 г
  • Микрозелень – 2 г (для подачи)
  • Соль – 1 г

Для жульена (на 1 порцию 70 г):

  • Шампиньоны – 45 г
  • Лук-шалот – 5 г
  • Чеснок – 1 г
  • Растительное масло – 20 г
  • Кокосовые сливки – 50 г
  • Соль – 2 г

Приготовление:

1. Почистите и мелко нарежьте грибы, лук и чеснок, после чего обжарьте на растительном масле сначала лук и чеснок, затем добавьте измельченные грибы. Дайте смеси подрумяниться и через несколько минут влейте кокосовые сливки. Тушите жюльен, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. В конце посолите по вкусу.

2. Для зеленого салата почистите авокадо, разрезав пополам и вынув косточку, нарежьте мякоть мелким кубиком, посолите и заправьте маслом петрушки.

3. Салатные листья романо и шпинат нарежьте или нарвите руками на кусочки, выложите на одну половину тарелки, на одну четверть – жюльен и на оставшуюся четверть тарелки – авокадо в масле. Украсьте блюдо микрозеленью. Приятного аппетита!



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