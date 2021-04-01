 

Заключение по стрельбе в Броварах передано в суд: обвиняются 15 человек во главе с “криминальным авторитетом”

01.04.2021, 20:04, Новости дня
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Полиция направила в суд обвинительное заключение в отношении 15 участников крупной перестрелки в Броварах в мае 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

15 человек во главе с ранее неоднократно судимым “криминальным авторитетом” обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием. По данным следствия, с помощью перестрелки подозреваемые пытались “перераспределить маршруты пассажирских перевозок”

Сообщается, что в мае 2020 года местные предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, обратились к “авторитету” с просьбой за деньги “решить вопрос об устранении конкуренции” на маршруте город Бровары – метро “Лесная”.

“Имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, он организовал банду, члены которой совершили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками из Винницкой области”, – говорится в сообщении.

Утром 29 мая 2020 года в одном из жилых кварталов Броваров Киевской области произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получили три человека. Во время стрельбы одна из пуль попала в окно жилого дома.

В полиции сообщили, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.

“Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета – в среднем 14 грн. Это 600 тыс. грн заработка в день, а за год – около 220 млн грн. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок легальна, часть, которую осуществляют оба перевозчика, – нет”, – рассказывал глава МВД Арсен Аваков.

Министерство внутренних дел аннулировало лицензии охранным фирмам, чьи работники участвовали в перестрелке в Броварах.

5 июня Аваков сообщал, что в деле фигурирует 67 человек, двое проходят как организаторы, в том числе  “главарь, инициатор этой разборки, криминальный авторитет по прозвищу Виха (или Журавель)”. Одному из них подозрение объявлено заочно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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