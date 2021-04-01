В двух областях Украины подтвержден “южноафриканский” штамм коронавируса – Степанов

В двух регионах Украины обнаружен “южноафриканский” штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала “Украина 24” 1 апреля.

“Для нас сейчас главное – соблюдение правил эпидбезопасности, потому что “британский” штамм, который есть сейчас в Украине, сейчас распространен по всей территории Украины. Мы вчера поздно вечером получили данные из Лондона, куда мы отправляли образцы, – во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и “южноафриканский” штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными, меняют клиническую картину”, – заявил министр.

В каких именно областях обнаружен “южноафриканский” штамм, Степанов не уточнил.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 1 апреля в Украине подтвердили почти 1,7 млн случаев коронавируса, умерло 33,2 тыс. человек, выздоровело – 1,3 млн.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”, “бразильского” и “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно штаммом 501Y.V2.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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