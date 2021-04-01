 

Боевики обстреляли украинские позиции у Шумов, ранен боец – штаб ООС

01.04.2021, 20:04, Новости дня
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В четверг, 1 апреля, боевики на Донбассе обстреляли поселок Шумы из автоматических гранатометов. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Один украинский военный получил ранения, его доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого удовлетворительное, уточнили в штабе.

С начала суток в зоне вооруженного конфликта зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

“Недалеко от населенных пунктов Старогнатовка и Водяное российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганскоей и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – проинформировали в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/274034240854326/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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