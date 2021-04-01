С начала года ГФС конфисковала контрафактного горючего на 490 млн гривен – глава ГФС Мельник

Объем выявленного и конфискованного в Украине нелегального топлива в течение трех месяцев 2021 года составил 15 712 тонн на сумму более 490,5 млн гривен, рассказал председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник в интервью изданию Kosatka Media.

Наибольшей популярностью пользуются схемы по ввозу нелегального топлива, беспошлинного ввоза присадок для дальнейшего увеличения октанового числа, а также изготовление контрафакта на мощностях местных нефтебаз.

“На черный рынок попадает уже готовый продукт из России, Беларуси, в основном, дизтопливо. Он завозится в больших объемах как “вбелую”, так и с занижением таможенной стоимости или объемов. Схемы существуют разные. И такие продукты попадают на заправки и торгуются по заниженным ценам. Аналогичная ситуация и с незаконным изготовлением на нелегальных НПЗ. Нелегальные продавцы не только не платят деньги в бюджет, но и обеспечивают некачественным топливом население”, – отметил Мельник.

Он считает, что одной из причин высокой доли такой продукции на украинском рынке нефтепродуктов является несовершенство законодательной базы. Установление правильных сертифицированных расходомеров, счетчиков и уровнемеров позволит вести четкий учет входа, распределения и продажи. И подобное решение касается не только горюче-смазочных материалов, отметил глава ГФС, но и сигарет, алкоголя и спирта.

Среди методов, повышающих эффективность борьбы с нелегальной продукцией, Мельник отметил введение электронного акциза. По словам главы ГФС, пока вопрос о создании такого акциза активно разрабатывается совместно с Министерством цифровой трансформации.

“Это реально. В других же государствах работает. Вопрос в технических и финансовых возможностях, на мой взгляд. Мы тратим большие ресурсы госслужб, чтобы регулировать, проверять. Здесь важно не увлечься процессом. Мы за всем не угонимся. Правоохранительный орган должен работать более аналитически. Зачем ставить контролера у каждой АЗС? Надо четко определить порядок проведения учета на входе в государство, при изготовлении и на выходе к баку потребителя”, – резюмировал он.

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