“Поддерживаем Украину и следим за ситуацией”. Военные атташе США, Канады и Великобритании встретились с руководством Минобороны Украины

Атташе по вопросам обороны посольств США, Канады и Великобритании 1 апреля встретились с министром обороны Украины Андреем Тараном, его заместителями Анатолием Петренко, Александром Полищуком, командующим Объединенными силами Сергеем Наевым и начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Об этом посольство США сообщило в Twitter.

“Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и внимательно наблюдаем за ситуацией”, – говорится в сообщении.

Аташе з питань оборони зустрілися з Мін. оборони Тараном, заст. Мін. оборони Петренком, Поліщуком, командувачем об’єднаних сил ген.лейт. Наєвим та пол. Будановим. Ми підтримуємо у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, і уважно спостерігаємо за ситуацією. pic.twitter.com/4D5aELD1To

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 1, 2021

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В последнее время ситуация на Донбассе обострилась. В частности, 26 марта 2021 года в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям, в результате чего погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения. В день обстрела штаб ООС сообщал, что оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня. Главнокомандующий ВСУ отмечал, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

31 марта российская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе проигнорировала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о прекращении огня с 1 апреля.

По информации замглавы Офиса президента Украины Романа Машовца, с начала 2021 года российско-оккупационные войска нарушили режим тишины на Донбассе более 570 раз.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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