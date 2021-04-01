Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Российская певица Светлана Лобода заболела коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом она рассказала в своём инстаграм-аккаунте.

Певица отметила, что соблюдала “беспрецедентные” меры безопасности, но несколько дней назад почувствовала себя плохо и сдала тест, который показал положительный результат. В результате ей пришлось перенести намеченный на 3 апреля концерт. Артистка заверила поклонников, что они смогут попасть на него по уже купленным билетам, сообщает телеканал “360”.