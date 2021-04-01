 

Светлана Лобода заразилась коронавирусом

01.04.2021, 19:54, Разное
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Российская певица Светлана Лобода заболела коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом она рассказала в своём инстаграм-аккаунте.

Певица отметила, что соблюдала “беспрецедентные” меры безопасности, но несколько дней назад почувствовала себя плохо и сдала тест, который показал положительный результат. В результате ей пришлось перенести намеченный на 3 апреля концерт. Артистка заверила поклонников, что они смогут попасть на него по уже купленным билетам, сообщает телеканал “360”.



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