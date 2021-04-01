Мнение: Ценность жизни, ковид и Барданов

Вчерашняя стрельба в коттеджном поселке Вешки сразу напомнила мне старую историческую байку про Буденного и НКВД. Слышал ее несколько раз, но за достоверность не поручусь, возможно, что ничего такого и не было, и это лишь в чистом виде народная мечта.

Легенда такая: будто бы в 1937 году отряд НКВД-шников приехал «брать» Буденного на его подмосковной даче, как положено, в черных «воронках». Однако Буденный вовремя заметил их из окна – и не растерялся: достал из тайника пулемет, залез на чердак и начал отстреливаться. Чекисты бросились штурмовать, но легендарный командарм Первой Конной прижал их плотным огнем к земле у себя на огороде, а сам по прямой линии стал дозваниваться в Кремль товарищу Сталину (якобы у Буденного, как у маршала, была прямо с дачи она проложена). И дозвонился!

Сталин снял трубку, Буденный ему проорал – мол, Коба, что делается, какие-то люди, явные враги Советской власти, окружили меня тут в Барвихе, что делать, отбиваюсь из последних сил!

Согласно той же легенде, Сталин, посасывая трубку, выдал ему в ответ роскошную фразу:

– Семэн, дэржис!

И потом, типа посмеявшись находчивости старого боевого усача, отдал приказ чекистов отозвать.

Анекдоты – они ведь у народа добрые. Ну и – надо же было как-то объяснить, почему почти всех красных командармов в 1937 перестреляли, а Буденный остался?

В общем, в 2021 году история, как и положено, повторилась как фарс. Уже новые нквдисты, называемые «Росгвардия», опять пришли «брать» заслуженного пенсионера-ветерана криминальных войн в подмосковный элитный поселок, тот тоже отказался сдаваться и залег с целым арсеналом на крыше отстреливаться. Может быть, он тоже звонил по прямому проводу кому-то в Кремль, может, и самому Путину? Сейчас-то с этим еще проще, и провода специального не надо. Может быть, Путин тоже сказал по телефону «Володя, держись!» (пенсионера звали Владимир Барданов, был ему 61 год). Буденный-то в 1937 был помоложе – ему было только 54…

Однако у сегодняшней истории хеппи-энда не случилось. Барданов отбивался от четырех (!) «элитных отрядов спецназа Российской Федерации» в течение шести часов – и в конечном итоге его… нет, не захватили – его сожгли заживо вместе с его домом.

Судя по реакции в СМИ и соцсетях, народ – причем, что удивительно, почти независимо от идеологической или политической ориентации – в основном сочувствует боевому пенсионеру и изощряется в уничижительных эпитетах по адресу «наших бравых росгвардейцев». Ситуация ведь в самом деле какая-то шокирующая: против одного (!) пенсионера было выдвинуто, по последним данным, аж 140 бойцов. И не каких-то недокормленных срочников – а как бы самых зубров: вооруженных с головы до ног, все в броне, лбом каждый по два кирпича разбивает, зубами проволоку перекусывают, знакомы со всеми что ни на есть боевыми единоборствами – словом, коня на скаку остановят, в горящую избу войдут. При этом, по некоторым сведениям, в поддержку им были приданы БМП и даже артиллерия!

И нате пожалуйста: в дом Барданова, в отличие от абстрактной избы, лихим суперменам войти так и не удалось.

Есть, правда, и хорошие новости: среди самих спецназовцев потерь тоже не оказалось – только один офицер получил ранение в ногу. НО! Шесть часов канонады! В непосредственной близости от столицы!

Публика разочарована и негодует. Люди пишут: «И это наши защитнички! Да они только на парадах могут своими лбами кирпичи крошить!!» Я и в самом деле вдруг задумался: интересно, а сколько бы времени понадобилось для нейтрализации бравого пенсионера, скажем… взводу настоящих, боевых пехотинцев какого-нибудь 1945 года? Взводу – то есть десятку человек, а не 140 элитных головорезов? Что-то, сдается мне, за полчаса, за час бы взяли.

Но почему? Вот по-настоящему интересный вопрос. Неужели все дело в том, что у нас «элитный спецназ» совсем ничему не учат, и они просто не знали, с какого конца автомат заряжается?

В Советской армии допустить можно, конечно, всё; «кто в армии служил – тот в цирке не смеется», это железное правило. Но все-таки я не думаю, что все настолько плохо и дело лишь в обучении; боюсь, тут проблема глобальней. Если коротко – проблема в том, что непокорный «пенсионер» стрелял настоящими пулями и кидал настоящие гранаты. И одно это дало ему непреодолимое преимущество – ДАЖЕ при соотношении сил 1 к 140.

Тут еще напоминают с галерки дополнительный шокирующий факт: сам-то пенсионер, 6 часов сопротивлявшийся объединенному спецназу всея РФ – никакой не спецназовец. Он, вроде бы, в армии вообще не служил. И никакими боевыми подвигами не отличался. Ни бегать по отвесным стенам, ни попадать выстрелом в игольное ушко он тоже отродясь не умел. Словом, наш стрелок был чистый дилетант.

Почему же вся «элита» столько времени не могла его взять? Ответ элементарный: потому что

а) у него было оружие

б) он был готов умереть.

Все дело – в ценности жизни, а точнее – в АБСОЛЮТНОЙ ценности жизни. Ценность жизни – фетиш 21 века. НИЧТО, с точки зрения типичного человека 21 века, не стоит жизни (прежде всего его собственной, разумеется). И нам всем очень нравится такой подход, это такой «гуманизм в действии».

Но вот «незначительное происшествие в Вешках» – одно из следствий абсолютизации ценности жизни. Если бойцы самого элитного-преэлитного спецназа АБСОЛЮТНО ценят свою жизнь – они по боеспособности, по умению решить боевую задачу оказываются… ну примерно на уровне 140 учениц воскресной музыкальной школы, со скрипками и виолончелями наперевес.

Почему элитные бойцы не шли на штурм? Да элементарно – «нахрен надо!» Пенсионер-то стреляет. А если заденет ненароком? А если в голову?! Да, убеждать бойцов с помощью теории вероятности можно долго и убедительно (для стороннего наблюдателя) – дескать, да ты что, да вероятность попадания очень низкая, да ты ведь будешь быстро бежать, да пенс ведь и стрелять никогда не учился, да ведь из «калашникова» в принципе куда-либо точно попасть невозможно, да шанс на попадание – один из ста!

А боец все это послушает – и задрожит еще пуще: «Да вы что… Мамочки… Целых один из ста… Не пойду!!»

Смех смехом, а ведь это и есть СУТЬ 21 века. Встречайте. И второе, еще более наглядное следствие ровно той же абсолютизации Ценности Жизни – ковид. Точнее, не сам ковид – а вот эта всемирно-истерическая реакция на него. Откуда весь этот «вечный локдаун», отказ от туризма, комендантские часы? Вероятность смерти от ковида – те же один из ста, точнее – еще меньше, так как есть шанс не заболеть вовсе. Но люди в массе оказываются еще трусливее элитных спецназовцев – они реально жаждут, чтобы им ВООБЩЕ ничего не угрожало. В принципе. Ради этого они готовы носить на лице маски хоть всю жизнь. Почему? Потому что сама жизнь как таковая для них – это сейчас ЕДИНСТВЕННАЯ абсолютная ценность.

Правда, не для всех. Взять того же Барданова – вот он повел себя абсолютно не современно, не по-молодежному. Ну да, 61 год… Человек из прошлого. С точки зрения любого рядового спецназовца, мотивация Барданова вообще непостижима. Как это – отказаться сдаться? Зачем?? Ведь его же убьют!! А как же ценность СВОЕЙ жизни?!

И его действительно убили.

И это тоже, видимо, станет отличительным знаком 21 века – бесконтактное убийство. Убийцы-роботы, самонаводящиеся дроны – вот это вот всё. Ну или просто бросить бомбу, чтобы накрыть всех и сразу. Будет очень важно обеспечить, чтобы те, кто отдают приказ убить – даже те, кто исполняют приказ убить – сами при этом не рисковали ничем. Вообще – ничем и никак.

Личная безопасность – прежде всего.