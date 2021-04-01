Воздушные сушилки для рук в туалетах оказались небезопасными



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Исследование проводила команда Кембриджского Университета (Cambridge University) с участием четырех добровольцев. Ученые решили сравнить два популярных способа сушки рук после мытья в общественных туалетах чтобы сравнить, какой из них более эффективен для устранения остатков микроорганизмов.

Эксперимент проводился в туалете одной из больниц Лидса. Участники обрабатывали руки спиртосодержащим антисептиком, затем смачивали их специальным раствором с безопасным бактериофагом, после чего использовали либо сушилку, либо бумажные полотенца. Все это время на добровольцах был надет пластиковый фартук для проверки загрязнения одежды или рук.

Затем добровольцы ходили по коридорам больницы и клиническим отделениям, прикасаясь к ручками дверей, перилам и кнопкам лифта. Они также носили стетоскоп на шее, оставив наушник в контакте с фартуком, садились на стулья, скрестив руки на груди на несколько минут — словом, имитировали обычную активность медицинского персонала.

Ученые проанализировали концентрацию бактериофага на фартуках и различных поверхностях в больницы. Оказалось, что добровольцы, использовавших струйную сушилку, распространяли в 10 раз больше бактериальных частиц по сравнению с теми, кто вытирал руки бумажными полотенцами. Кроме того, на их фартуках было гораздо больше микроорганизмов. По мнению ученых, это произошло за счет сильного потока воздуха, который «отбрасывает» вирусные частицы на одежду.

«Особое беспокойство вызывает значительно большее загрязнение предметов, находящихся в тесном контакте с медицинскими работниками и пациентами, таких как телефоны или стетоскопы, после использования струйной сушилки», — отметили авторы исследования.

Ученые отметили, что причиной распространения микроорганизмов стал не только способ сушки рук, но и качество их мытья. По их словам, лишь 40% медицинских работников тщательно моют руки с мылом в соответствии с рекомендациями.

«Наши результаты подтверждают целесообразность использования бумажных полотенец. Но способ сушки рук должен дополнять тщательное соблюдение правил гигиены рук», – подчеркнули ученые.