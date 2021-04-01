 

Член ОС при ГУ МВД Москвы объяснил, почему блогер долго ездил на незарегистрированной машине

01.04.2021, 19:32, Новости дня
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Многие жители Москвы при покупке автомобилей выбирают в объявлениях машины, снятые с регистрационного учета, что минимизирует риск получения штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил член Общественного совета при столичном управлении МВД Антон Шапарин, комментируя аварию на Садовом кольце, произошедшей 1 апреля.

«На дорогах находятся тысячи автомобилей, снятых с регистрационного учёта. Это наглядно видно по объявлениям о продаже автомобилей. Отдельная категория маргиналов считает это преимуществом при покупке и выбирает (предпочитает) небольшой риск столкнуться с инспектором ГИБДД на дороге и получить небольшой штраф стопроцентной вероятности получения штрафов с использованием средств фотовидеофиксации. А номера можно сделать за копейки в любой профильной конторе», – написал Шапарин в Facebook.

Член Общественного совета ГУВД выразил мнение, что при дальнейшем сокращении сотрудников ГИБДД и увеличении видеокамер воспользоваться этой лазейкой смогут миллионы москвичей.

Ранее на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине, его пытаются извлечь.

По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель. 

Также департамент опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что за рулем находился сам блогер Эдвард Бил.

В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу.



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