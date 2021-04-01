 

Певица Лобода заболела коронавирусом

01.04.2021, 19:30, Новости дня
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Певица Светлана Лобода сообщила о заболевании коронавирусом. Из-за болезни она перенесла концерт в Barvikha Luxury Village.

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших.
Я приняла единственно возможное решение в данной ситуации – перенести концерт
на 16 апреля», – написала певица в Instagram.

Она уточнила, что все приобретенные ранее билеты действительны на новую дату.

В ноябре прошлого года коронавирусом заболела певица, заслуженная артистка РФ и член Общественной палаты Диана Гурцкая.



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