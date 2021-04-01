 

Жириновский предложил отправить на «Евровидение» свою песню

01.04.2021, 19:20, Разное
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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил вместо победившей в национальном отборе певицы Manizha отправить на «Евровидение» видео, где он исполняет песню «Ландыши», написал политик в Twitter.

Композиция была написана для одного из новогодних шоу на федеральном канале в конце 2000-х. На видео Жириновский цитирует слова из советской песни, имитирует игру на рояле и танцует с девушками в костюмах подружки Деда Мороза.

В сообщении политик отметил, что большинство россиян критически отнеслись к выбранной для «Евровидения» композицией, а в некоторых СМИ появились сообщения, что кандидатуру Manizha «еще могут пересмотреть».

– Вот думаю, отправить ли свой ролик на конкурс? Что думаете? — добавил Жириновский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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