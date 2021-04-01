Мнение: Навсегда

Полного отказа от защитных масок в России не будет – они должны войти в культуру россиян, чтобы помогать бороться с инфекциями, считает экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко.

"Никогда. У нас еще каждую весну и осень приходит грипп – вы тут тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры. И что тут такого?" – сказал Онищенко на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, когда граждане России смогут отказаться от ношения масок.

Ключевым элементом культуры является право человека на личную свободу. То, что фашистские режимы вроде путинского с этим не согласны, входит в суть таких режимов — свободный человек для них смертельно опасен. Чем больше будет абсурдных запретов, тем более человек зависим и менее свободен.

Нет смысла говорить о том, что защитная маска — это инструмент. Требование надевать маску с защитным стеклом логично для сварщика. Но носить ее сутки напролет — полный абсурд. И уж точно не элемент культуры. Надевать бахилы и халат при посещении больницы — это нормально, но в чем смысл их ношения за пределами лечебного учреждения? Перчатки при работе со стружкой — металлической или деревянной — разумны, если не носить их 365/7/24.

Медицинская маска код ОКПД 24.42.24.149 (Изделия специальные одноразовые стерильные хирургические изделия из нетканых материалов прочие), которая обеспечивает крайне невысокую степень защиты окружающих (при этом даже не самого носителя маски) логична для больного человека, вынужденного по каким-то причинам выходить «в люди» просто как знак вежливости — чтобы случайно не чихнуть на окружающих. Но для больного человека с кашлем и мокротой, а не здорового. И не всё время, а строго по необходимости.

Никакой культуры в предложении Онищенко нет и быть не может. Более того — он сознательно ведет дело к ухудшению здоровья людей, которые рискнут воспользоваться его советом. Экстремальная ситуация на то и экстремальна, что она не является нормой. Маска, задерживая мокрые выделения человека, сама несет в себе угрозу здоровья для окружающих и носителя, если ее не менять через короткое время. Если Онищенко работает рекламным агентом производителей масок — то его позиция пусть и безнравственна, но хотя бы понятна, у денег совести нет. Но если он предлагает ввести норму о постоянном и бессрочном «масочном» режиме — то он фактически убийца. Так как его предложение однозначно ослабляет иммунитет людей и делает их более уязвимыми для любых болезней.

Особенно впечатляет должность Онищенко — зампред комитета по науке и образованию. Это фактически приговор тому и другому при таком зампреде.

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