Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс привились от коронавируса и даже в этом нашли повод для взаимных шуток

Самая самоироничная пара Голливуда теперь может не бояться пандемии COVID-19! Накануне супруги, известные не только благодаря своим успешным ролям в кино, но еще и отменному чувству юмора – 33-летняя Блейк Лайвли и 44-летний Райан Рейнольдс – сделали себе прививку от коронавируса и поспешили поделиться этим в социальных сетях. Но даже такое серьезное мероприятие не осталось без колких шуток — сначала супруги пошутили сами над собой:

Наконец-то получил 5G,

– подписал свое фото из медицинского кабинета звезда “Дедпула”.

Найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как я на медсестру во время вакцинации.

– так описала свою фотографию звезда “Сплетницы”.

Райан Рейнольдс Блейк Лайвли

Через несколько часов в их сторис началась битва юмора, предметом которой стала… розовая шапка Райана. Сначала Райан написал в сторис, что наука может быть и сексуальна, а его шапка, возможно, нет. А после устроил голосование, чья шапка лучше: его, розовая, или голубая, в которой Блейк снималась в 2020 году в фильме “Ритм-секция” (The Rhythm Section). Кстати, спустя сутки с минимальным перевесом победила шапка Райана.

Блейк в долгу не осталась – она сравнила фото своего супруга со снимком Берни Сандерса, который этой зимой разошелся на мемы:

Мой муж пытается троллить меня в то время как он сам похож на мем с Берни. Удачи тебе.

Кстати, в марте прошлого года супруги пожертвовали 1 миллион долларов на борьбу с последствиями коронавируса и тоже не удержались от шуток в адрес друг друга. Свое искрометное чувство юмора пара не потеряла и на длительной самоизоляции.

Напомним, Райан и Блейк познакомились в 2010 году на съемках фильма “Зеленый Фонарь”, где Рейнольдс играл главного героя, а Лайвли – его возлюбленную. Блейк встречалась с Леонардо Ди Каприо, а Райан был женат на Скарлетт Йоханссон. Но наличие спутников жизни не помешало им переключить свое внимание друг на друга. Через некоторое время они начали жить вместе, а в 2012 году тайно сыграли свадьбу.

Их первая дочь Джеймс появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес – 28 сентября 2016-го. Первый “выход” девочки в свет случился лишь в 2018 году – она сопровождала папу на церемонии открытия его именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Третью беременность Блейк обнародовала в мае 2019 года, появившись с мужем на премьере анимационного фильма “Покемон. Детектив Пикачу”, где Райан сыграл легендарного покемона.

О том, что Райан и Блейк в третий раз стали родителями, стало известно в октябре 2019-го, однако счастливое событие, по данным инсайдеров, случилось в семье актеров еще в августе. Пол новорожденного малыша Райан сообщил необычным образом. Опубликовав пост, посвященный выборам в Канаде, он поделился гендерной расстановкой сил в своей семье – теперь у него три дочери.

Я люблю Британскую Колумбию (провинция Канады. – Ред). И хочу, чтобы мои дочери росли на той же игровой площадке на природе, где рос я,– написал Райан и опубликовал фото с Блейк и малышкой, правда, закрыл ее лицо смайликом. Настоящее лицо девочки мир увидел в январе 2020-го благодаря стараниям папарацци. А ее имя раскрыла этим летом певица Тейлор Свифт – подруга семьи. В ее композиции под названием Betty упоминаются имена Инес и Джеймс – так зовут дочерей Райана и Блейк. Бетти – третья героиня песни. Позже эту информацию удалось подтвердить журналистам People, которые связались с представителями пары.